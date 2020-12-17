İlk aşı ne zaman yapılacak? Türkiye'de koronavirüs aşısı kimlere yapılmayacak?

Çin'den sipariş edilen koronavirüs aşısı ile ilgili her detay vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlk aşı ne zaman uygulanacak, kimlere koronavirüs aşısı yapılmayacak, işte detaylar..

Çin'den sipariş edilen 50 milyon doz Sinovac adlı koronavirüs aşısı hakkında milyonlarca insanın kafasında aynı sorular beliriyor: 'Koronavirüs aşısı kimlere uygulanacak? Kimlere uygulanmayacak?'

Koronavirüs aşısı hazırlıkları tamamlanmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı planlamaya göre, ilk aşı 25 Aralık'ta vurulacak.

Peki aşı planlaması nasıl, öncelik kimlerin, kimler korona aşısı olmayacak.. İşte merak edilen detaylar..

İLK AŞI NE ZAMAN YAPILACAK?

Türkiye'de ilk koronavirüs aşı uygulamasının 25 Aralık'ta yapılması planlanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, aşılama çalışmasının dört aşamada yapılması vurgulanırken ilk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü ile yaşlı, engelli, korumaevlerinde kalanlar ile kalabalık yerlerde yaşayanların aşılanacağı belirtildi.

AŞI NASIL YAPILACAK?

Türkiye'nin dört bir yanında aynı anda aşılama çalışması yapılacak. Günde 1,5-2 milyon kişiye aşı yapılması hedefleniyor. Aşılamadaki ekipler üçer kişi olacak. Aşı olmak için gittiğinizde kaydınız alındıktan sonra aşı yapılacak.

Tüm bu işlemlerin yaklaşık üç dakikada yapılması planlanıyor. Koronavirüs aşılarında koyulan diğer hedef ise, Haziran ayına kadar tüm aşılamanın bitmiş olması ve yaklaşık 60 milyon kişiye aşılama yapılması..

Aşı yaptıran vatandaşlar, sisteme aşıyı yapan sağlık kuruluşunca kaydedilerek, merkezi bir veri tabanından takip edilecek.

Aşılar, eş zamanlı olarak Türkiye'nin dört bir yanına dağıtılacak. Taşıma ve saklama için soğuk hava zinciri kurulacak. Aşılamayı filyasyon ekiplerinde görevli sağlıkçılar ile aile hekimleri yapacak.

AŞILAR NEREDE YAPILACAK?

Aile Sağlığı merkezleri başta olmak üzere sağlık kuruluşlarında yapılacak. Aile hekimleri devrede olacak. Aşı yapılması zorunlu olan iş kollarında iş yeri hekimleri devreye girecek. Örneğin; polisler, güvenlik görevlileri, hükümlüler, öğretmenlerin olduğu alanlarda aşılamalar kendi iş yeri hekimleri tarafından yapılacak..

Bakan Koca, ayrıca, aşının vatandaşlara bedelsiz verileceğini, başta aile sağlığı merkezleri olmak üzere sağlık kuruluşlarında da aşının yapılacağını söyledi.

KİMLERE KORONAVİRÜS AŞISI YAPILMAYACAK?

Koronavirüs aşı planmalarında Haziran ayına kadar 60 milyon kişiye aşı yapılacak olmasının sebebi bazı kesimlere aşı yapılmayacak olması. Hamilelere, emziren annelere, 18 yaş altı çocuklar ve daha önce koronavirüs geçirmiş kişilere aşı yapılmayacak.

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