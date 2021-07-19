İlk ölüm gerçekleşti! Monkey B virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Monkey B virüsü (BV) Türkiye'de görüldü mü?

Çin'in başkenti Pekin'de bir veterinerin 'Monkey B' (BV) virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi. Peki Monkey B virüsü nedir, belirtileri nelerdir?

Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini göstermeye devam ederken Çin'de Monkey B virüsü ortaya çıktı.

Çin'in başkenti Pekin'de 53 yaşındaki erkek veteriner, bulantı ve kusma şikayetlerinden 1 ay sonra ateş ve nörolojik semptomlar göstermeye başladı.

China CDC Weekly’nin yaptığı açıklamaya göre, veteriner cerrah, mart başında ölmüş iki maymunu inceledikten sonra BV virüsüne yakalandı. Birkaç farklı hastanede tedavi altına alınan veteriner, 27 Mayıs’ta hayatını kaybetti.

Henüz Türkiye'de görülmeyen Monkey B virüsünden ilk ölümün gerçekleşmiş olması panik yarattı. Monkey B virüsü belirtileri ve tedavisi merak konusu oldu.

Peki Monkey B virüsü nedir, belirtileri nelerdir? İşte Monkey B virüsü (BV) tedavisi ve belirtileri...

MONKEY B VİRÜSÜ NEDİR?

B-virüsü Simplexvirus enfeksiyonudur. B virüsü HSV-1'e çok benzer ve bu nedenle bu nörotropik virüs kanda bulunmaz. Tedavi edilmeyen hastalarda hastalığın şiddeti artar ve vaka ölüm oranı yaklaşık %80'dir.

Erken tanı ve sonraki tedavi, enfeksiyonun insanda hayatta kalması için çok önemlidir. 1932'de tanımlanan Monkey B virüsü, en son 2019 yılında ortaya çıkmıştı. 2020 yılı itibarıyla BV virüsü sebebiyle 21 kişi hayatını kaybetmiş ve 50 kişide virüs olduğu belgelenmişti. Monkey B virüsü hastalarında beyin iltihabı gelişmektedir.

B virüsü, insanlarda ciddi patojenite sergileyen tek tanımlanmış eski dünya maymun herpes virüsüdür. Makaklarla özellikle de virüs testi pozitif çıkan hayvanlarla çalışırken uygun kişisel koruyucu ekipman kullanımı şarttır. Isırmalar, çizikler ve göz dahil mukoz membranlara maruz kalmalar derhal temizlenmelidir.

MONKEY B VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Pekin'de 53 yaşındaki veteriner, bulantı ve kusma şikayetlerinden 1 ay sonra ateş ve nörolojik semptomlar göstermeye başladığı öğrenildi.

Buna göre, Monkey B virüsünün belirtileri arasında; bulantı ve kusma şikayetlerinden 1 ay sonra ateş ve nörolojik semptomlar yer aldığı söylenebilir.

MONKEY B VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Asiklovir bazı hastalarda hastalığın ilerlemesini engellemiştir ve hayat kurtarıcı olabilir. Ancak B virüsüne karşı HSV1'e göre sadece onda biri kadar etkili olduğu düşünülür. Kalıcı nörolojik bozukluğu önlemek için hızlı tedavi esastır.

Potansiyel enfeksiyon durumunda, hem insandan hem de mümkünse makaktan alınan örnekler B virüsü tanı testi için gönderilmelidir.