İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

Bakan Fahrettin Koca, 23-29 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Karabük, 534,04 vaka yoğunluğu ile zirveye oturdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23-29 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre; her 100 bin kişide koronavirüs vaka sayısı İstanbul'da 293,02, Ankara'da 287,85, İzmir'de 64,81 oldu.

ZİRE KARABÜK'ÜN

100 bin kişide en çok vaka görülen il ise geçen hafta da olduğu gibi Karabük oldu.

Karabük 534,04 ile zirvedeki yerini sabit tuttu.

EN ÇOK VAKA ARTIŞI GÖRÜLEN 10 İL

Karabük'ten sonra vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan ilk 10 ise şunlar;