İltihap önleyici defne yaprağının sağlığa 10 faydası

Akdeniz iklimine özgü bir bitki olan defnenin tariflere verdiği aromatik tada ek olarak, birçok sağlık yararı vardır. İşte yemeklere tat veren sağlık dostu defne yaprağının tüm faydaları.

Defne, Akdeniz mutfağının birçok tarifinde bulunan bir bitkidir. Akdeniz iklimine özgü olan defne, tüm yıl boyunca tezgahlarımızda bulunabilir. Defne yaprağı, antioksidan kaynağıdır, düşük kalorilidir, düşük sodyumlu diyetlerde tuz yerine kullanılabilir, ayrıca antiseptik ve antibakteriyel özelliklere sahiptir.

Defne, özellikle genel olarak küçük miktarlarda tüketildiği için vücuda çok az besin sağlar. Defne yaprağının enerji ve besin ihtiyaçlarını karşılamaya katkısı yoktur ancak diyet lifi, C vitamini ve antioksidan beta karoten, potasyum, magnezyum ve fosfor kaynağı olduğu unutulmamalıdır.

Defne yaprağının besin değeri

Defne yaprağının özelliklerinden yararlanmak için en yaygın kullanım şekli, pişirme işlemi sırasında bütün olarak tarife eklemek ve diğer malzemelerle birlikte ateşte bırakmaktır. Bu bitki çok yönlülüğü sayesinde çay gibi diğer tüketim biçimlerinde de kullanılabilir.

Defne yaprağı çayı, Akdeniz'e kıyısı olan ülkelere özgü bir tür olan defnenin yapraklarıyla hazırlanır. Ana bileşenleri sineol ve öjenol olan yaklaşık yüzde 2 esansiyel yağ içerirler. En yaygın olanı bütün olarak kullanmak olsa da, toz halinde çeşitli şekillerde de satılır.

100 gram defne yaprağı 313 kalori, 7.6 gram protein, 5.4 gram su, 48 gram karbonhidrat, 26 gram diyet lifi ve 1.1 gramı omega 3 yağ asidi olmak üzere 8.36 gram toplam yağ içerir.

Defne yaprağı ayrıca çeşitli miktarlarda A vitamini, C vitamini, tiamin, riboflavin, niasin, folat ve B6 vitamini içerir. İçerdiği mineraller arasında kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, potasyum, sodyum, çinko, bakır, manganez ve selenyum öne çıkmaktadır.

100 gr defne yaprağının besin değeri:

Karbonhidrat: 48.67 gr

Lif: 26.3 gr

Protein: 7.61 gr

Yağ: 8.36 gr

Su: 5.44 gr

C vitamini: 46.5 mg

B9 vitamini: 180 mcg

Beta karoten: 3708 mcg

Potasyum: 529 mg

Magnezyum: 120 mg

Fosfor: 113 mg

Defne yaprağının faydaları

Otlar genellikle büyük miktarlarda tüketilmez. Baharat olarak kullanıldıklarında, tüm sağlık yararlarını sağlayamazlar. Ancak, düzenli olarak tüketmek diyete büyük oranda katkı sağlar.

Defne yaprağı sindirimi kolaylaştırır ve şişkinliği azaltır. Bu bitki aynı zamanda doğal bir idrar söktürücü olduğu için idrar yolu enfeksiyonlarını da yatıştırır. Ayrıca toksinlerin vücuttan atılmasını da sağlar. Bu aromatik bitki ayrıca iştahı açar ve mideyi uyarır.

Defne yaprağı ayrıca iltihap önleyici özellikleri ile bilinir. Romatizmaya bağlı kas ağrıları, burkulmalar ve eklem ağrılarının giderilmesine yardımcı olur. Bu bitki ayrıca grip veya soğuk algınlığı durumunda solunum yollarının temizlenmesine yardımcı olur ve öksürük, bronşit ve sinüziti giderir.

Defne yaprağının bir başka faydası da ruh halini iyileştirmesidir. Yatıştırıcı etkisi uykuyu destekler, kasları gevşetir ve tansiyonu düşürür. Ayrıca, bu bitki stres ve kaygı ile de savaşır. Defne yaprağının anestezik etkisi diş ağrılarını yatıştırmaya da yardımcı olur. Defne yaprağı, kepeği etkili bir şekilde yok edebildiği için saç bakımında da yer alır.

Defne yaprağı, iyi bir A vitamini, B6 vitamini ve C vitamini kaynağıdır. Bunlar bağışıklık sisteminin korunmasında önemlidir. Defne yaprağı aynı zamanda öjenol adı verilen, bağışıklık sistemini güçlendiren ve antioksidan özelliklere sahip bir bileşik de içerir.

Defne yaprağının tip 2 diyabeti önleyebileceği de düşünülmektedir. Bu etki, içerdiği polifenollerin insülinin etkisini artırmasıyla ilgilidir. Buna ek olarak, B vitaminlerinin yanı sıra çinko gibi mineraller açısından da zengin olmaları da diyabeti önleyebilir. Araştırmalar, günde 1 ila 3 gram defne yaprağı tüketmenin tip 2 diyabetli hastalarda glikoz, kolesterol ve trigliserit düzeylerini düşürmede çok olumlu etkileri olabileceğini gösteriyor.

Defne yaprağı çay şeklinde tüketildiğinde sindirim sorunlarını iyileştirebilir. Mide ekşimesini önlemek ve sindirim sisteminde gaz riskini azaltmak için çok yararlı olan öjenol ve sineol içerirler. Ayrıca proteinlerin parçalanmasına yardımcı olan enzimler içeren defne yaprağı, gıdaların daha hızlı işlenmesine yardımcı olur.

Defne yaprağı nasıl kullanılır?

Defne yaprağı, en sevdiğiniz yemeklere katabileceğiniz ilginç bir bitkidir. Diğer bitkilere benzer özelliklere sahiptirler. Tuz eklemekten kaçınmak için ve lezzetli yemekler hazırlamak için kullanmaktan çekinmeyin. Defne yaprağı yemeklere tat vermek için kullanılabilir. Çok kokulu oldukları için genellikle tek bir yaprak yeterlidir. Çorbalara, et sularına, soslara, güveçlere, et ve tabuk yemeklerine, balıklara, sebzelere, bakliyatlara, turşulara, dolmalara vb. eklenebilir.

Defne yaprağının yatıştırıcı ve rahatlatıcı özelliklerinden yararlanmak için çay şeklinde hazırlanması önerilir. İştahınızı açmak istiyorsanız, yemeklerin hazırlanması sırasında kullanabilirsiniz.

Diş ağrılarını dindirmek için her yemekten sonra gargara olarak kullanılması tavsiye edilir. Grip benzeri durumları tedavi etmek için defne yaprağı çayı içilmesi tavsiye edilir. Defne esansiyel yağı, iltihap önleyici özellikleri ile ağrılı bölgelere merhem olarak uygulanabilir.

Çay olarak yaklaşık 15 gr defne yaprağını 1 litre suda yumuşatın. Yemeklerden sonra günde 2 ila 3 bardak için. Uçucu yağda, yağları için yapılması gerektiği gibi defne yaprağını dikkatli bir şekilde kullanın. Saç ve cilt bakımında, bir avuç ezilmiş yaprak ile su kullanın.

Defne yaprağı nasıl seçilir ve saklanır?

Doğru defneyi seçmek için koyu yeşil yapraklarına dikkat edin. Defneyi koyu yeşil ve parlak yapraklı seçmek gerekir. En çok kurutulmuş halde bulunur. Kurutulmuş defne yapraklarını korumak için hava ve ışıktan koruyun. Hava almayan bir kavanozda bir yıla kadar saklanabilirler. Taze yapraklar ise buzdolabında iki veya üç gün bekletildikten sonra kurutularak daha uzun süre saklanabilir.