İltihapla ilaçsız savaşmanın üç yolu

Vücutta sessizce ilerleyebilen ve çoğu durumda erken ölüme neden olabilen kronik iltihaplanma, doğru yaşam tarzı ipuçları ve sağlıklı beslenmeyle önlemebiliyor.

Hayatınızda bazı küçük değişiklikler yaparak diyabet, kalp hastalığı, felç, Alzheimer veya artrit gibi çok sayıda hastalığı önleyebilirsiniz. Bilim insanlarının son yıllarda iltihaplanma ve sağlık üzerindeki etkileri hakkında öğrendikleri şeyler oldukça şaşırtıcı.

Enflamasyon, yani iltihaplanma bu hastalıkların çoğunun kökeninde yer alır. İltihaplanma çoğu hastalığın, erken yaşlanmanın ve kilo alımının temel nedenidir. Ve alabileceğiniz en güçlü önleyici tedbirler beslenmeyle ilgilidir.

Hepimizde iltihap vardır, çünkü küçük miktarlarda iltihaplanma vücudun sağlığına katkıda bulunur. Aslında, iltihaplanma olmadan hayatta kalamazdık.

İLTİHAPLANMA TÜRLERİ

İki tür iltihaplanma vardır: Akut ve sessiz. Her birimiz iltihaplanmanın akut olarak farkındayız. Bunu nasıl biliyoruz? Çünkü sık sık karşılaşıyoruz. Yaralanırsanız veya hastalanırsanız, kötü bir soğuk algınlığına yakalanırsanız veya dizinizi soyarsanız, sitokin adı verilen küçük proteinler ve nötrofiller ve makrofajlar adı verilen beyaz kan hücreleri gibi iltihaplı bileşikler bu bölgelere kurtarmaya koşar. Rahatsızlığa rağmen çok faydalıdır, çünkü akut iltihaplanma olmadan iyileşemezdik.

Örneğin parmağınızı kestiğinizde minik askerler yara bölgesine koşar, yara iyileşir, askerler gider, iltihap geçer ve her şey yoluna girer. Bu kısa inflamatuar yanıta ve sonra gitmesine ihtiyacımız vardır.

Akut iltihaplanma ortadan kalkmadığında ve iltihaplı bileşikler salgılanmaya devam ettiğinde, kronik veya sessiz iltihaplanma başlar ve bu tür iltihaplanma, gitmediği için en ölümcül olanıdır. Sessiz iltihap, vücudun içindeki iyileşmemiş bir yara gibidir.

Birçoğumuz ağrıyan dişlerden ağrıyan eklemlere kadar her gün kronik ağrılarla yaşıyoruz. Zayıflatıcı veya kalıcı ağrı ile yaşamak, yalnızca ağrılı durumları ağırlaştıran bir stres ve depresyon kaynağı olabilir.

Vücudun ağrıyı azaltmasına ve bazı durumlarda kaynağını ortadan kaldırmasına yardımcı olmanın doğal yolları vardır. Ne yazık ki, birçok insan sağlık durumlarını kötüleştirebilecek ciddi yan etkileri olan ilaçlara başvuruyor. Ancak doğru beslenme ve sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları ile ilaç olmadan da bu tür durumların tedavi edilebileceği unutuluyor.

İLTİHAPLANMAYA NE SEBEP OLUR?

Bazı gıdalar iltihabı baskılayabilir ve bazıları onu artırabilir. Sadece iltihabı neyin azalttığını bilmek değil, aynı zamanda onu neyin tetikleyebildiğini bilmek de çok önemlidir.

Aşağıdaki yiyecekler, hastalıklar ve yaşam tarzı faktörleri iltihabı artırabilir:

- Şeker

- Fast food ve batı tipi beslenme

- İşlenmiş yağlar

- Fazla kilo ve obezite

- Sağlıksız bağırsak bakterileri

- Besin eksiklikleri

- Hareketsiz yaşam tarzı

- Uyku eksikliği

- Kronik stres

- Yaşlanma

İLTİHAPLA MÜCADELENİN DOĞAL YOLLARI

İltihaplanma sağlığa zarar verebilir ve hangi gıdaların yardımcı olabileceğini bilmek, onu başlangıçta durdurmanın temelidir.

Anti İnflamatuar Gıdalar Yiyin

Çilek, yeşil yapraklılar, yağlı balıklar, zeytinyağı, sızma hindistan cevizi yağı, zencefil, zerdeçal, siyah ve yeşil çay gibi iltihap önleyici gıdalar. Zerdeçal, kimyon, tarçın, fesleğen, maydanoz ve zencefil gibi baharatlar ve otlar, bitter çikolata, karnabahar ve brokoli gibi turpgil sebzeler, fındık, ceviz ve kabak çekirdeği iltihapla mücadelede etkilidir.

Bağırsak Floranıza İyi Bakın

Bağırsaklarınızın bir bahçe olduğunu hayal edin. İlk adım, birincil besin kaynağı olarak iltihaplanmayı tetikleyen gıdalardan kaçınarak zararlı bağırsak bakterilerini beslemeyi durdurarak bahçedeki yabani otlardan kurtulmaktır.

Sonra sağlıklı bağırsak bakterileri ekmelisiniz. Kaliteli takviyeler ve fermente gıdalar veya her ikisinin bir kombinasyonu yoluyla sağlıklı probiyotikler sağlarsanız, bağırsağınız daha sağlıklı olacaktır. İltihap önleyici gıdalar yemek, çeşitli faydalı bakterilerin büyümesini destekler ve bu da kronik iltihaplanmayı azaltmaya ve önlemeye yardımcı olur.

Son olarak, bağırsaklarınızı gübrelemelisiniz. Bağırsaklarınızda bulunan bu faydalı probiyotikleri özel gübrelerle yani prebiyotiklerle beslemeniz gerekir. Enginar, soğan, sarımsak, pırasa, keten tohumu (öğütülmüş), çilek, elma, fasulye ve patates iyi birer prebiyotik gıdadır.

İltihaplanmayı Azaltan Takviyeleri Deneyin

Curcumin: Zerdeçalın aktif bir bileşiğidir. Çok sayıda çalışma, curcuminin, NSAID'ler kadar etkili olanlar da dahil olmak üzere, iltihabı azaltmadaki faydalarını göstermektedir.

Tarçın: İltihap önleyici, antioksidan ve antimikrobiyaldır.

Magnezyum Glisinat: Çoğu insan magnezyum eksikliği yaşar. Magnezyumun iltihapla savaşmaya yardımcı olduğu gösterilmiştir. İltihap belirteci CRP'nin seviyesini düşürür.

Çörek Otu Yağı: Romatoid artrit ve osteoartritte iltihabı azaltan bir bitkidir.

Balık Yağı: Hücresel iltihabı durdurmaya ve ortadan kaldırmaya yardımcı olan, omega 3 yağ asitleri (DHA ve EPA) bakımından zengin çok güçlü bir iltihap önleyicidir. Kalbinizi sağlıklı tutmak için de harikadır.

Krill Yağı: Diğer omega 3 yağlarının aksine kan-beyin bariyerini geçebilen, yüksek oranda biyoyararlı bir omega 3 formudur.

Morina Karaciğeri Yağı: Oldukça etkili bir balık yağıdır. D vitamini ve A vitamini bakımından yüksektir. Ayrıca kan pıhtılarını azaltabilir ve vücuttaki iltihabı azaltabilir.

Zencefil: Zencefilin sindirim sağlığını desteklediği ve hatta hafif mide bulantısı ve hazımsızlığı geçici olarak gidermeye yardımcı olduğu gösterilmiştir. Ayrıca zencefil, iltihabı azaltmaya yardımcı olmak için çok çeşitli güçlü serbest radikal bileşiklere sahiptir.

Boswellia: Cistus olarak da bilinen Boswellia'nın eklemler, kaslar ve tendonların yanı sıra solunum yollarında ve sindirim sisteminde sağlıklı bir iltihap yanıtını desteklediği bilinmektedir. Boswellia ayrıca beyin dokusunu korumak için inflamatuar yanıtı dengelemeye yardımcı olur.

Keten Tohumu Yağı: ALA (bitki bazlı omega 3 yağları) bakımından yüksek olan bu konsantre omega 3 kaynağı, iltihaplanmayı önlemeye yardımcı olur ve sağlıklı bir yağ kaynağı olarak hücre sağlığını destekler.

Yeşil Çay Özü: Hücresel, kardiyovasküler ve bilişsel sağlığı destekler. En ünlüsü EGCG olan ve sağlığa pek çok faydası olan polifenol adı verilen bitki bileşikleri açısından zengindir.

Bromelain: Ananasın sapından elde edilen bir proteolitik enzimdir. Öğünler arasında alındığında eklemlerin korunmasına yardımcı olabilir ve aşırı kas yüklenmesiyle ilişkili geçici ağrıları hafifletebilir.

Kollajen: Sağlıklı dokunun büyümesini ve bakımını destekler. Eklemlerde, tendonlarda, bağlarda, saçta, ciltte ve tırnaklarda kemik gücü ve esnekliği için gerekli olan yapısal bir proteindir. Toz olarak, smoothie'lere, kahveye veya içeceklere eklenebilir.

Birkaç basit diyet ve yaşam tarzı değişikliği ile iltihaplanmayı tetiklemek yerine her gün iltihapla savaşabilirsiniz. Yeni takviyeler de dahil olmak üzere önemli diyet değişiklikleri hakkında bir uzmanla konuştuğunuzdan emin olun.