İltihapla savaşan en iyi 7 besin

Birçok hastalığa neden olabilen ve var olan hastalıkların durumunu ağırlaştırabilen kronik iltihaplanma, uzun vadede ölüme varabilen sonuçlar doğurabiliyor. İşte iltihapla savaşan en iyi 7 besin.

Vücuttaki iltihaplanma, yaşlanmada güçlü bir faktör olarak görülmektedir. Vücuttaki herhangi bir iltihap, bir hastalığa neden olmazsa bile, var olan hastalıkları kesinlikle daha da kötüleştirir.

Birçok hastalık vücuttaki kronik iltihaplanmanın bir sonucu olarak ortaya çıkar.

İltihapla savaşmanın en etkili yollarından biri sağlıklı beslenmektir. Sindirim sistemine yardımcı olan ve bizi iltihaplanmaya karşı daha az duyarlı hale getiren birçok besin vardır.

BELİRTİLERE DİKKAT EDİN

Bununla birlikte, vücutta aşağıdaki gibi iltihaplanma belirtileri hakkında endişeleriniz varsa, bunun bir doktor kontrolünün yerini almayacağını unutmayın:

- Dinlendikten sonra bile sürekli yorgunluk,

- Geçmeyen eklem ağrısı,

- Yüksek ateş (37.2-37.5 °C)

Yukarıdaki belirtiler durumunda klinik kan testi ve kanın biyokimyasal analizi yapılır. İltihaplanma durumunda eritrosit sedimantasyon hızı (ESR) artar, lökosit ve lenfosit sayısı artar, nötrofil seviyesi düşer. Ayrıca vücudun akut iltihabı durumunda CRP (C-reaktif protein) artar. Yüksek CRP'nin kalp krizi riski ile doğrudan ilişkili olduğu kanıtlanmıştır. Vücutta ideal CRP seviyesi 1'den azdır. tüm bunlar kan testiyle ortaya çıkar.

Kendinizi kötü hissetmeyi asla göz ardı etmeyin ve zamanında tıbbi yardım alın.

Diyete gelince, işte vücuttaki iltihabı azaltmaya yardımcı olacak güçlü süper yiyecekler:

ANANAS

Beslenme uzmanlarına göre, yüksek bromelain içeriğine sahip tropik meyveler, anti inflamatuar (iltihap karşıtı), ayrıca anti kanser ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Bromelainin ayrıca sindirim için de harikadır. Bu nedenle sık sık şişkinlik yaşıyorsanız, ananas suyu gaz, şişkinlik veya kabızlığı gidermeye yardımcı olabilir.

Ananası taze yiyin, ısıtıldığında bromelain parçalanır ve ayrıca ürünün anti inflamatuar özellikleri ortadan kalkar.

ÇİLEK

Yaban mersini, çilek, böğürtlen ve ahududu antioksidanlar açısından zengindir. Ayrıca quercetin, antosiyanin, C vitamini ve diğerleri gibi flavonoidler de dahil olmak üzere anti inflamatuar bileşiklere sahiptirler. Beslenme uzmanlarına göre, bu bitkisel besinler iltihaplanma ve oksidatif stresle savaşır ve hatta kanser, hafıza kaybı ve kalp hastalığı gibi durumların gelişme riskini potansiyel olarak azaltır.

Meyveler ayrıca bağırsak sağlığının ve sağlıklı bir bağırsak florası dengesinin korunmasına yardımcı olur. Kolon hasarına karşı koruma sağlayabilir ve zayıf bağırsak fonksiyonu nedeniyle ortaya çıkan iltihaplı hastalıklarla ilişkili semptomları azaltabilirler.

ZERDEÇAL

Zerdeçal, daha doğrusu içindeki kurkumin bileşiği, iltihaplanma belirtileriyle savaşır.

Zerdeçal, birçok yemeğe eklenen ve maksimum emilim için genellikle karabiber veya kırmızı biber ile birleştirilen yaygın bir baharattır. Bu güçlü baharat, direkt çay olarak veya katkı maddesi olarak da kullanılabilir ve sistemik iltihabı azaltmada çok etkilidir.

KEREVİZ

Kereviz, vücuttaki iltihaplanmayı azaltmak için gerekli olan çözünür ve çözünmez lif ve mineraller açısından zengindir ve bu da öncelikle iltihaplanmaya neden olan asitleri ve toksinleri yok etmeye yardımcı olur.

Kereviz suyu, yalnızca toksinlerin atılmasına ve asitliğin normalleşmesine yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda romatoid artrit, osteoartrit, astım ve bronşit gibi iltihaplı hastalıklarla savaşmaya da yardımcı bir bileşik olan poliasetilen varlığı nedeniyle iltihapla savaşarak vücudu güçlendirir.

KOYU YEŞİL YAPRAKLILAR

Ispanak, lahana, brokoli, pazı ve genel olarak tüm koyu yeşil yapraklı sebzeler A, C, E ve K vitaminlerini içerir. Bunlar, iltihabı azaltan güçlü antioksidanlardır.

YAĞLI BALIK

Diyetinize haftada birkaç porsiyon yağlı balık ekleyin. Somon, sardalya ve uskumru, özellikle kardiyovasküler hastalıklarla ilişkili iltihabı azaltmada çok etkili olan omega 3 yağ asitleri kaynaklarıdır.

Omega 3'ü oluşturan esansiyel yağ asitleri DHA ve EPA'nın kolesterol ve trigliseritleri düşürdüğü ve kalp sağlığını iyileştirdiği gösterilmiştir. Ayrıca beyin sağlığına, bilişsel yeteneklere faydaları vardır. Yağlı balıklar kaliteli bir yağ kaynağıdır.

TURP

Turplar yüksek oranda flavonoidler, uçucu maddeler, glukozinolatlar, izotiyosiyanatlar ve yaklaşık 30 farklı fenolik bileşik içerir. Bunların hepsi iltihap önleyici maddelerdir.

Bu tür bileşikler, inflamatuar prostaglandinleri ve pro-inflamatuar sitokinleri bastırmaya yardımcı olur, böylece vücuttaki iltihabı azaltır.

Turplar sadece iltihap önleyici özelliklere sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda kanser, diyabet, karaciğer hastalığı, metabolik sendrom ve ateroskleroza karşı korunmaya yardımcı olan antioksidanlar açısından da zengindir.