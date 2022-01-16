İltihaplı romatizmada dikkat edilmesi gereken 12 işaret

Her yaştan insanı etkileyebilen romatoid artrit (iltihaplı romatizma), tedavi edilmediğinde eklem fonksiyonlarında önemli bozulmalara yol açabiliyor. İşte dikkat edilmesi gereken 12 belirti.

Kadınlarda erkeklere göre 3 kat daha fazla görülen romatoid artrit (iltihaplı romatizma) en sık 30-60 yaşları arasında ortaya çıksa da yaşla birlikte sıklığı artar. Romatoid artrit öyküsü olan ailelerde risk artar.

Gençlerde, şiş ve sert eklemler romatoid artritin bir işareti olabilirken, ileri yaşlarda insanlar genellikle eklem problemlerini artrite bağlar. Birçok artrit türü vardır ve eklem ağrısı 6 haftadan daha uzun sürüyorsa mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır.

Romatoid artrit bir otoimmün hastalıktır, yani herhangi bir nedenle ortaya çıkabilir, muhtemelen genetik ve çevresel faktörlerin ve hatta hormonal değişikliklerin ve zayıf bağışıklığın birleşimiyle meydana gelir. Ana rolü vücudu bulaşıcı hastalıklardan ve yabancı maddelerden korumak olan beyaz kan hücreleri (bağışıklık sistemi hücreleri), hasta bir kişide eklemlerin etrafındaki sağlıklı dokulara saldırır. Bu süreç eklemlerin iltihaplanmasına ve daha sonra ağrı ve çeşitli sorunlara neden olur.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 12 İŞARET

İltihaplı romatizma belirtileri kısa süreli görünebilir ve kaybolabilir, bu da hastalığın anlaşılmasını zorlaştırabilir. Hastalık omuzda veya diğer eklemlerde ağrı ile başlayabilir ve birkaç hafta sürebilir ve daha sonra ortadan kaybolur, sonra bir süre sonra yeniden ortaya çıkar.

İltihaplı romatizma hastalığının karakteristik belirtisi, en az yarım saat süren sabah tutukluğudur.

İşte dikkat edilmesi gereken işaretler:

Eklem Ağrısı

Ağrı, iltihaplı romatizmanın erken bir belirtisidir. Genellikle parmakların, bileklerin, omuzların, dizlerin, kalçaların ve ayak bileklerinin küçük eklemlerinde başlar. Ağrı genellikle simetriktir, ancak hangi uzvun daha sık kullanıldığına bağlı olarak bir tarafta daha şiddetli olabilir.

Ağrı sabit veya aralıklı, lokalize veya yaygın olabilir. Ağrı, tanı için önemli bir belirtidir.

Eklem Sertliği

Yarım saat veya daha fazla süren sertlik, çoğunlukla iltihaplı romatizmanın klasik bir belirtisidir, ancak sertliğin uyandıktan hemen sonra ortaya çıkması gerekmez. Bazı hastalarda sabah tutukluğu gün içinde azalır ve akşam tekrar başlar. Uzun süre oturmak bile eklemlerinizin sertleşmesine neden olabilir.

Şişme

Etkilenen eklemler hızla büyür ve deforme olur. Eklemler bir pozisyonda kalabilir, parmaklar küçük parmağa yaklaşarak tendonun pozisyonunu değiştirir. Bileğin şişmesi karpal tünel sendromuna neden olabilir.

Eklemlerdeki Düğümler

İltihaplı romatizmalı kişilerin yaklaşık yüzde 30 ila 40'ında etkilenen eklemin yakınında derinin hemen altında sert şişlikler (nodüller) bulunur.

Eklemlerde Sıcaklık

Bazen iltihaplı eklemler dokunulamayacak kadar sıcaktır. Eklem, yakındaki kemiğin üzerindeki deriden daha sıcaksa, iltihaplı romatizma belirtisi olabilir.

Fonksiyon Kaybı

İltihaplı romatizma ekmek kesmek, bir paketi açmak veya klavyede çalışmak gibi günlük aktivitelere müdahale edebilir. Dizler etkilenirse, kişi merdiven çıkmakta zorluk çekebilir.

Yorgunluk

Hemen hemen tüm iltihaplı romatizma hastaları, birçok otoimmün rahatsızlığın ortak bir semptomu olan yorgunluk yaşarlar. İyi haber şu ki, hastalık kontrol altına alındığında yorgunluk azalır.

Kas Kaybı

Kas kaybı, iltihaplı romatizma hastalığının ciddi bir komplikasyonudur. Sağlıklı bireylere kıyasla iltihaplı romatizması olan kişilerde kas kütlesi ve kas yoğunluğunda önemli eksiklikler olur. Kas kütlesinde bir kayıp veya kuvvette önemli bir azalma fark ederseniz, bunu doktorunuza söylemeniz önemlidir. Kas kaybı genellikle iltihaplı romatizma geliştikten sonraki bir yıl içinde hastaları etkiler.

Depresyon

Kronik durumlar genellikle birlikte hareket eder ve iltihaplı romatizma bir istisna değildir. Araştırmalar, iltihaplı romatizma hastalarında depresyonun genel nüfusa göre 2 ila 4 kat daha yaygın olduğunu göstermektedir. Ancak diğer bazı durumlardan farklı olarak depresyon, sağlık sorunları nedeniyle gelişen bir şey değil, iltihaplı romatizmanın erken bir belirtisidir.

Göz veya Ağız Tahrişi

Bazı durumlarda iltihaplı romatizma kişilerde, tükürük bezlerine saldıran Sjögren sendromu adı verilen başka bir otoimmün durumun semptomları gelişir. İltihaplı romatizma hastalarında sekonder Sjögren sendromu olarak bilinir. İltihaplı romatizmanın klasik semptomlarına ek olarak, sekonder Sjögren sendromu olan kişilerde gözyaşı ve tükürük bezlerinde iltihaplanma olabilir. Bu ayrıca ağız ve göz kuruluğuna neden olabilir. Ancak birincil Sjögren sendromundan çok daha az ciddidir.

Sinirlerde, Ciltte veya Organlarda Hasar

İltihaplı romatizma orta derecede ateşe ve bazen kan damarlarının iltihaplanmasına (vaskülit) neden olabilir ve bu da sinirlere ve alt bacağın derisine (ülser) zarar verebilir. Akciğer zarının iltihaplanması (plörezi) veya kalp kasının iltihaplanması (perikardit) göğüs ağrısına, nefes almada zorlanmaya ve kalp fonksiyonunda bozukluğa yol açabilir. İltihaplı romatizma ayrıca metabolik sendromun gelişimini tetikleyebilir. Yüksek tansiyon, yüksek kan şekeri ve anormal kolesterol seviyelerine neden olan metabolik sendrom felç, diyabet ve kalp hastalığı riskini artırır.

Yüksek Vücut Isısı

Still hastalığı, yüksek vücut sıcaklığının ilk semptom olduğu bir iltihaplı romatizma şeklidir.

İLTİHAPLI ROMATİZMA TEDAVİSİ

İltihaplı romatizmanın tam olarak tedavisi yoktur, ancak iltihaplanma sürecinin uzun süreli azalması, eklemlerin kemik ve bağlarının zarar görmesinin önlenmesi, hareketliliğin korunması ile ilgili semptomları hafifletmek için ilaçlar ve çeşitli yöntemler vardır.

Hastanın belirtiler ilk ortaya çıkışında hemen bir uzmana görünmesi önemlidir. Steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar tedavide esas olarak ağrı kesici için kullanılır, ardından orta ila şiddetli iltihaplı romatizma hastalarında yavaş etkili antiromatizmal ilaçlar kullanılır. Kortikosteroidler iltihabı azaltmak ve eklem hasarını yavaşlatmak için kullanılır.

Kortikosteroidler durumu iyileştirebilir, ancak aylar veya yıllar boyunca uygulanırsa etkinliğini kaybedebilir ve ciddi yan etkilere neden olabilir. Kullanılan diğer ilaçlar immünosupresanlar ve tümör nekroz faktör blokerleridir. Bu müstahzarlar, enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı artan duyarlılık gibi ciddi yan etkilere neden olabilir.

Hastalara ilaca ek olarak düzenli egzersiz, kilo kontrolü, sağlıklı beslenme, gevşeme teknikleri ve önerilen ilaçları almayı içeren yaşam tarzlarını değiştirmeleri önerilir.