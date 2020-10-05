İmmün plazma nedir? İmmün plazma tedavisi nasıl yapılır? Gerekli koşullar nelerdir?

Kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs, dünya genelinde ülkemizde dahil milyonlarca insanı etkilemeye devam ediyor.Koronavirüs’e yakalanan hastaların umudu olan immün plazma tedavisi nedir?

Çin'den tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsle mücadeleye ilişkin aşı ve ilaç gibi tedavilere yönelik araştırmalar devam ederken plazma uygulaması tedavi aşamasındaki hastalar için umut kapısı oldu.

İMMÜN PLAZMA TEDAVİSİ NEDİR?

İmmün plazma tedavisi 1900'lü yıllardan beri bilinen ve kısıtlı da olsa uygulaması yapılan bir yöntemdir. Geçmişte tüm dünyada etkisini gösteren MERS, SARS ve Ebola salgınlarında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından uygulanması önerilmiştir. Bu hastalıkları geçiren ve sağlığına kavuşan hastaların kanlarında virüse karşı antikorlar, proteinler oluşur. Bu antikorlar ve proteinler insan kan plazmasında, serum denilen yapıda, sarı sıvı kısmında bulunur. İmmün plazma tedavisinin uygulanabilmesi için hastalığı geçiren ve iyileşen hastadan alınan kan plazmaları, durumu ağır ve kritik olan hastaya enjekte edilir. Böylece durumu kritik olan hastanın iyileşmesi amaçlanır.

İMMUN PLAZMA TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

İmmün plazma tedavisi uygulanması için daha önce koronavirüse yakalanmış ve iyileşmiş bir hastadan kan alınması gereklidir. Kan alma işleminde gönüllülük esastır. Aferez adı verilen yöntem ile bağışı yapacak kişinin gerekli kan bileşenleri hastaya transfer edilmek üzere alınır. Aferez işlemi yaklaşık olarak 45-60 dakika arası sürer. Normal kan verme işleminden pek farklı değildir, yalnızca tüm kanı almak yerine nakil edilecek olan bileşenler alınır.

KİMLER BAĞIŞÇI OLABİLİR?

Bağış yapılması için 18-60 yaş arasında olmak ve iyileşmenin üzerinden 14 gün geçmiş olması gereklidir. Bu 14 günlük sürenin sonunda yapılan koronavirüs testinin negatif olması gerekir. 18-60 yaş arası (19 yaşından gün almış, 61 yaşından gün almamış) kişiler bağış yapabilir.

Kadın bağışçılar için gebe kalmamış, daha önce düşük yapmamış ve kürtaj yaptırmamış olması gerekir.

Kan bağışı yapacak birey için nakil işleminin sağlık açısından hiçbir tehlikesi yoktur. Nakil işlemi sorun yaratabilecek bağışçılar için gerekli testler yapıldığından, herhangi bir risk durumu varsa bağış işlemi gerçekleştirilmez.

NE SIKLIKLA BAĞIŞ YAPILABİLİR?

İmmün plazma bağışı, iyileştikten en az 14 gün sonra, en fazla 3 (üç) ay içerisinde yapılabilir. İlk bağışın yapıldığı tarih başlangıç tarihi olarak kabul edilerek, en az 10 gün ara ile bir ay içerisinde en fazla 3 kez olmak kaydıyla 3 ay içerisinde toplam 8 kez immün plazma bağışı yapılabilir. Bir bağışçıdan bir ay içerisinde en fazla 1800 ml plazma toplanabilir.