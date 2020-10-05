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- İmmün plazma nedir? İmmün plazma tedavisi nasıl yapılır? Gerekli koşullar nelerdir?
İmmün plazma nedir? İmmün plazma tedavisi nasıl yapılır? Gerekli koşullar nelerdir?
- Haber Merkezi
- 05.10.2020 - 17:03
Çin'den tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsle mücadeleye ilişkin aşı ve ilaç gibi tedavilere yönelik araştırmalar devam ederken plazma uygulaması tedavi aşamasındaki hastalar için umut kapısı oldu.
İMMÜN PLAZMA TEDAVİSİ NEDİR?
İmmün plazma tedavisi 1900'lü yıllardan beri bilinen ve kısıtlı da olsa uygulaması yapılan bir yöntemdir. Geçmişte tüm dünyada etkisini gösteren MERS, SARS ve Ebola salgınlarında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından uygulanması önerilmiştir. Bu hastalıkları geçiren ve sağlığına kavuşan hastaların kanlarında virüse karşı antikorlar, proteinler oluşur. Bu antikorlar ve proteinler insan kan plazmasında, serum denilen yapıda, sarı sıvı kısmında bulunur. İmmün plazma tedavisinin uygulanabilmesi için hastalığı geçiren ve iyileşen hastadan alınan kan plazmaları, durumu ağır ve kritik olan hastaya enjekte edilir. Böylece durumu kritik olan hastanın iyileşmesi amaçlanır.
İMMUN PLAZMA TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?
KİMLER BAĞIŞÇI OLABİLİR?
- Bağış yapılması için 18-60 yaş arasında olmak ve iyileşmenin üzerinden 14 gün geçmiş olması gereklidir. Bu 14 günlük sürenin sonunda yapılan koronavirüs testinin negatif olması gerekir.
- 18-60 yaş arası (19 yaşından gün almış, 61 yaşından gün almamış) kişiler bağış yapabilir.
- Kadın bağışçılar için gebe kalmamış, daha önce düşük yapmamış ve kürtaj yaptırmamış olması gerekir.
NE SIKLIKLA BAĞIŞ YAPILABİLİR?
PLAZMA BAĞIŞ SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?
·Gönüllü bağışçı adaylarına randevu verilerek kan merkezlerine davet edilir. Gelme imkanı olmayan bağışçılarımız Kızılay araçlarıyla alınır ve işlem sonrasında evlerine bırakılır.