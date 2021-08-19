İnaktif aşı hangisi? BioNTech mi, Sinovac mı?

Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, inaktif aşı ve mRNA aşılarının koruyuculuk özelliklerine değindi. Peki inaktif aşı hangileri? BioNTech ve Sinovac inaktif aşı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de aşılama çalışmaları hızla devam ederken Bakan Koca yaptığı açıklamada, inaktif aşı ve mRNA aşılarının koruyuculuk özelliklerine değindi.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada, ''3 doz inaktif aşı ile 2 doz inaktif ve bir doz mRNA aşısı yapılmış kişiler benzer oranda korunuyor. Bunun yanında 3 doz aşı olmuş kişiler iki doz aşı olmuş kişilerden daha iyi korunuyor. Bu aşı programımız açısından son derece önemli bir sonuçtur. 2 doz inaktif aşı olmuş vatandaşlarımızın 3. Doz ister mRNA ister inaktif aşı olmasının gerekli olduğu anlaşılmıştır. 2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımız için ise 3. doz çalışması yeni yapılmaktadır. '' ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından vatandaşlar, inaktif aşıların hangileri olduğunu araştırmaya başladı. Peki İnaktif aşı hangisi? BioNTech ve Sinovac inaktif aşı mı? İşte detaylar...

İNAKTİF AŞI HANGİSİ, BİONTECH VE SİNOVAC İNAKTİF AŞI MI?

Çin aşısı olan "Sinovac" inaktif aşılar arasında yer alıyor. Amerikalı Pfizer/BioNTech ve ABD Moderna aşıları ise mRNA aşı tekniği ile üretiliyor.

Rusya "Sputnik V" ve Oxford Üniversitesi'nin "AstraZeneca" aşısı ise viral vektör özellikte.

İNAKTİF AŞI NEDİR?

Fiziksel veya kimyasal yöntemlerle öldürülmüş m.o.ları içeren aşılardır. Hangi tip m.o. olursa olsun ekzojen antijen şeklinde algılanırlar. Antijen sunan hücreler tarafından işlenip yardımcı T lenfositlerine sunulurlar ve humoral immun yanıt oluştururlar. Hücredışı bakterilerin neden olduğu infeksiyonlarda etkilidirler. Canlı aşılara kıyasla bağışıklık süresi kısadır.

Alt birim aşıları mikroorganizmanın tümünü değil yalnızca belli antijenik kısımlarını içerir. Alt birim aşılarını da subunit aşı ve toksoid aşı şeklinde iki temel gruba bölmek mümkündür. Ülkemizde kullanılan Hepatit B, pnömokok, Hib, aselüler boğmaca ve risk gruplarına önerilen meningokok ve grip aşıları subunit aşılarıdır.