İnaktif aşı nedir, mRNA aşısı ne demek? Koronavirüs inaktif ve mRNA aşı türlerinin özellikleri

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapan Bakan Koca, inaktif aşı ve mRNA aşılarının koruyuculuk özelliklerini de açıkladı. Peki inaktif aşı ve mRNA aşısı nedir? İşte inaktif ve mRNA aşı türleri

İnaktif aşı ve mRNA aşısı, koronavirüs pandemisi nedeniyle hayatımıza giren terimler arasında yer alıyor.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de inaktif aşı ve mRNA koronavirüs aşısıyla ilgili değerlendirmeler devam ederken aşı türleri de vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Tıpta öldürülmüş m.o.ları içeren aşı anlamına gelen inaktif aşıların canlı aşılara kıyasla bağışıklık süresi daha kısa oluyor. mRNA ise molekülü işlenmiş, redaksiyona uğramış olarak değerlendiriliyor.

Peki inaktif aşı ve mRNA aşısı nedir? İşte, inaktif ve mRNA aşı türleri hakkında detaylar...

İNAKTİF AŞI NEDİR?

Fiziksel veya kimyasal yöntemlerle öldürülmüş m.o.ları içeren aşılardır. Hangi tip m.o. olursa olsun ekzojen antijen şeklinde algılanırlar. Antijen sunan hücreler tarafından işlenip yardımcı T lenfositlerine sunulurlar ve humoral immun yanıt oluştururlar. Hücredışı bakterilerin neden olduğu infeksiyonlarda etkilidirler. Canlı aşılara kıyasla bağışıklık süresi kısadır.

Alt birim aşıları mikroorganizmanın tümünü değil yalnızca belli antijenik kısımlarını içerir. Alt birim aşılarını da subunit aşı ve toksoid aşı şeklinde iki temel gruba bölmek mümkündür. Ülkemizde kullanılan Hepatit B, pnömokok, Hib, aselüler boğmaca ve risk gruplarına önerilen meningokok ve grip aşıları subunit aşılarıdır.

mRNA NE DEMEK?

Mesajcı RNA, sentezlenecek bir proteinin amino asit dizisine karşılık gelen kimyasal şifreyi taşıyan bir moleküldür. mRNA, bir DNA kalıptan transkripsiyon yoluyla sentezlenir ve protein sentez yeri olan ribozomlara, protein kodlayıcı bilgiyi taşır.

BAKAN KOCA AŞILARIN ARAŞTIRMA SONUÇLARINI AÇIKLADI

Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, aşılarla ilgili yapılan araştırmaların sonuçlarına ilişkin detaylar şu şekilde açıkladı:

''Sizleri ön sonuçlar hakkında bilgilendirirken ilk verilere göre 3 doz inaktif aşının en iyi korumayı sağladığını paylaşmıştım. Çalışma sonuçlanınca anlaşıldı ki 3 doz inaktif aşı ile 2 doz inaktif ve bir doz mRNA aşısı yapılmış kişiler benzer oranda korunuyor. Bunun yanında 3 doz aşı olmuş kişiler iki doz aşı olmuş kişilerden daha iyi korunuyor.

Bu aşı programımız açısından son derece önemli bir sonuçtur. 2 doz inaktif aşı olmuş vatandaşlarımızın 3. Doz ister mRNA ister İnaktif aşı olmasının gerekli olduğu anlaşılmıştır. 2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımız için ise 3. doz çalışması yeni yapılmaktadır. Aşıyı geliştiren ekibin açıklamaları mRNA aşısı olanlar için de 3. Doz uygulamasının gerekebileceği yönünde. Ülkemizde mRNA aşıları inaktif aşıdan sonra kullanıma girdiği için bu konuda yeterli veri henüz yok. Ancak ön sonuçlar belirli süre sonra 2 doz mRNA aşısının da koruyuculuğunun düşebileceğini gösteriyor. Önümüzde bir İsrail örneği var. Ancak kendi verilerimiz belirginleştikçe bu konudaki sonuçları da hem sizlerle hem de Dünya kamuoyu ile paylaşacağım.

Bugün için en önemli sonuç, iki doz inaktif aşı olmuşsanız 3. Doz uygulamayı geciktirmeden yaparak koruma seviyemizi yükseltmemiz gerektiğidir.''