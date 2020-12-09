İnaktif ne demek? İnaktif virüs aşısı nedir?

Bakan Koca'nın "Bir inaktif virüs aşısının temini için sözleşme imzalamış durumdayız." açıklaması sonrası vatandaşlar inaktif ne demek, inaktif virüs nedir sorularını araştırıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün koronavirüs vakalarıyla ilgili son gelişmeleri açıkladı.

Bakan Koca, koronavirüs aşılarının nasıl üretildiğini ve aşıların güvenliğine ilişkin olarak, “ İki yöntem var. Birincisi: İnaktif virüs aşıları. İkincisi: mRNA yöntemiyle üretilen aşılar.” dedi.

İnaktif yöntemle üretilen aşıların daha güvenilir ve tarihte bilinen en iyi yöntem olduğunu söylemesi üzerine merak konusu oldu. Peki inaktif ne demek? İnaktif virüs aşısı nedir? İşte detaylar...

İNAKTİF NE DEMEK?

Eylemsiz; Bir mikrobik etkenin enfekte etme yeteneğini kaybetmesi veya ölmesi.

İNAKTİF AŞI NEDİR?

"Ölü aşı" olarak da adlandırılan inaktif aşılar, farklı hastalıklar için uzun yıllardır Türkiye'de uygulanan ve uzun dönem güvenlilikleri bilinen aşılar olarak açıklanıyor.

Koruyuculuk, aşılamadan yaklaşık 2 hafta sonra gelişiyor ve grip mevsimi boyunca devam ediyor.

İnaktivasyonda kullanılan inaktivanlar virüslerin antijenik yapılarına zarar vererek veya değiştirerek, vücutta oluşturduğu yanıtta farklılık meydana getirebilir ve virulent suşlara karşı koruma gücünde azalma yaratabilir.

İNAKTİF AŞININ AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI

İnaktif aşının avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır.

Avantajları: Kontaminasyonlardan etkilenmez, aşı kombinasyonları mümkündür, infeksiyon oluşturmaz, etrafa bulaşmaz ve yayılmaz, her canlıya istenilen miktarda aşı materyali verilebilir.

Dezavantajları: Bağışıklık kısa sürelidir, lokal reaksiyonlara yol açabilir, konsantrasyonu gereklidir, iyi bir inaktivasyon yapılmamışsa infeksiyonlara yol açabilir, büyük dozlar halinde kullanılır, tek tek uygulanır, adjuvantlara gereksinim vardır.

İNAKTİF AŞILAR

- Influenza A ve B- Şap aşısı

- Poliomiyelitis- Newcastle

- Kuduz- İnfeksiyöz bronchitis, vs.

- Hepatitis B