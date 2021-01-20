İnatçı göbek yağından kurtulmak için 6 ipucu

Birçok sağlık sorununa yol açabilen ve hayat kalitesini doğrudan etkileyen inatçı göbek yağından kurtulmak için yapılabilecekleri Diyetisyen Serkan Sıtkı Şahin sıraladı.

Göbek yağının sahip olunmaması gereken bir şey olduğunu biliyorsunuz. Ve ondan kurtulmaya çalışıyorsunuz. Ama belki de süper zor, eğlenceli olmayan ve sürdürülemez yöntemlerle çok uğraşıyorsunuzdur. Ya da belki de göbek yağından kurtulmak için henüz harekete geçmediniz, çünkü gerçekten kim mükemmel ki?

Size yardımcı olabiliriz. İlk olarak, tamamen yenilemeye değil, sürdürmeye devam ettiğiniz yaşam tarzında bazı ince ayarlara ve stratejilere ihtiyacınız olabileceğini bilin.

İkinci olarak ise inatçı göbek yağının bir görünüm rahatsızlığından daha fazlası olduğunu bilin. İnatçı göbek yağı, gerçekten tehlikeli olabilir. Bunun nedeni, orta bölgenizdeki yağın, kalp hastalığı gibi kronik hastalıklar için daha büyük bir risk anlamına gelmesidir. Fazla göbek yağı; pankreas, bağırsaklar, kalbiniz, karaciğeriniz ve böbrekleriniz gibi hayati organları çevreleyen yağ türü için bir belirteçtir. Ve bunlar sadece yağ depolayan standart hücreler değildir. Biyolojik olarak aktiftir, yani bu tür yağlar normal hormon dengesini değiştirir ve metabolik sorunlara neden olabilir. Ve böylelikle kalp hastalığı, diyabet ve birçok kronik hastalık riskinizi artırabilir. Kalbinizin, karaciğerinizin ve böbreklerinizin etrafında bu tür bir yağ olduğunda, özellikle diyabet geliştirmeye çok daha yatkın hale gelirsiniz.

PEKİ, GÖBEK YAĞININ NE KADARI FAZLA?

İdeal bel çevresi; kadınlarda 80, erkeklerde 94 cm’nin altında olmalıdır. Ne durumda olduğunuzu anlayabilmek için doğru yerden ölçmeniz gerekir. Belinizin ortasına, kalça kemiklerinin hemen üstüne bir mezura yerleştirin, ve ölçümü yapın.

Peki, bel çevreniz 94 cm’lik işaretin üzerindeyse ne yapmalısınız? Göbek yağını azaltmak ve genel sağlığınızın iyileşmesine yardımcı olmak için bu yaşam tarzı ipuçlarını uygulayın.

KALORİYİ AZALTIN

Vücudunuzun bir bölgesini, yağ azaltmaya zorlayamayız. Bunun yerine, aldığımız toplam kaloriyi azaltmaya odaklanmamız gerekir. Genel olarak kilo kaybı, göbek yağının azalmasını sağlayacaktır.

Acımasız bir kalori azaltma programını takip etmek yerine, tabağınızı dolduran besleyici, düşük kalorili yiyeceklerin oranını artırmaya çalışın. Tabağınızdan çok fazla kalori ve daha az besin içeren yiyecekleri çıkarın. Aşırı kısıtlayıcı diyetlerden uzak durun. Taze meyve ve sebzeleri, tavuk, balık, fasulye ve baklagiller gibi protein kaynaklarını tüketin. İyi yağları tüketmeye çalışın. Bu, göbek yağınızı eritirken aynı zamanda sağlıklı bir yaşama atacağınız en büyük adım olacak.

DAHA FAZLA PROTEİN TÜKETİN

Protein sizi tok hissettiren hormonların salınımını artırır. Böylece daha uzun süre daha tok hissedersiniz. Bu, daha az sıklıkta buzdolabına gideceğiniz ve inatçı göbek yağınızın erimeye başlayacağı anlamına gelir.

DAHA FAZLA MEYVE VE SEBZE TÜKETİN

Taze meyve ve sebzeler besin bakımından yoğundurl ve bol miktarda lif içerir. Yani daha az kalori alarak daha uzun süre tok kalırsınız. Tabağınızın yarısını sebzelerle doldurun veya her öğüne salata ile başlayın. Sadece marul ve domatesten oluşmasına gerek yok. Közlenmiş biber, enginar, zeytin, havuç, dilimlenmiş üzüm ve benzerleri gibi her türlü meyve ve sebzeden harika salatalar yapabilirsiniz.

DAHA FAZLA HAREKET EDİN

Günlük hayatta aktif olmak bile (sandalyenizden daha sık kalkmak, asansör yerine merdivenleri kullanmak, arabayı mağazadan uzağa park etmek gibi) kalori yakmanıza yardımcı olur. Son araştırmalar, istediğiniz gibi gerçekten yağ yakabilmek için, haftada 300 dakikalık aktivitenin (bu, sadece sandalyeden kalkma aktivitesi değil, kalp atış hızınızı biraz artıran aktivite anlamına gelir) kilo vermeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Bu, genel olarak sağlıklı yaşam için önerilen haftada standart 150 dakika fiziksel aktivitenin iki katıdır ve biraz planlama gerektirebilir. İşe tempolu yürüyüşlerle başlayabilirsiniz.

ŞEKER ALIMINIZI EN AZA İNDİRİN

Paketli meyve suyu, şekerli gazlı içecekler ve işlenmiş gıdalardan gelen şeker, kan dolaşımında hızla emilir ve bu da insülini artırır. Araştırmalar, beslenme düzenimizdeki en önemli şeker kaynağı olan tatlandırılmış içeceklerin sık sık tüketilmesinin kilo alımı, obezite ve diyabetle bağlantılı olduğunu gösteriyor.

Ayrıca, elma yemek, bir bardak elma suyu içmekten farklıdır. Bunun nedeni, yiyeceği doğal haliyle tükettiğinizde lif gibi daha fazla besin tüketmenizdir. Ayrıca, yiyecekleri daha yavaş çiğneme ve tüketme süreci tok kalmanıza yardımcı olabilir. Bir elma yediğinizde daha yavaş yersiniz ve vücudunuz onu sindirmek için daha fazla zaman harcar.

STRESİ YÖNETİN

Stres hormonu olarak bilinen kortizol, daha yüksek oranda göbek yağı ve kilo alımına neden olur. Çalışmalar, uzun süre yüksek kortizol seviyelerine sahip kişilerin göbek çevresinde yoğunlaşan yağ birikimi geliştirme olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Stres seviyelerinizi kontrol altında tutmaya çalışın. Sadece bir tartışmada daha ılımlı olmayı seçmek bile kortizol salınımını yönetmenize yardımcı olacaktır. Hangi yolu seçerseniz seçin, hayatınızdaki genel stresi azaltmaya odaklanın. Bu, sadece bel ölçünüze yardımcı olmakla kalmaz; hayatının geri kalanına da fayda sağlayabilir.

Dyt. Serkan Sıtkı Şahin