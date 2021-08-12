İnatçı hıçkırığı anında geçiren 5 yöntem

Aniden gelen ve geçmek bilmeyen hıçkırık krizleri, çoğu zaman sinir bozucu olabiliyor. İşte hıçkırık tutması anında denemeniz gereken etkili birkaç yöntem...

Mide ile beyin arasındaki ilişkiden sorumlu olan vagus sinirlerinin tahrişi sonucunda ortaya çıkan hıçkırık, çoğu bazen basit ve geçiçi olarak görünür.

Ancak uzun süre tekrar eden ve yaşam kalitesini bozan bu durum, bazı sorunların da habercisi olabilir.

Hıçkırık anında hafifletmek ve geçirmek için kullanılan birçok yöntem bulunmaktadır. Kişiden kişiye değişmekle birlikte, hıçkırık krizlerinden kurtulmak mümkün...

İşte inatçı hıçkırığı anında kesecek basit yöntemler...

NEDEN HIÇKIRIRIZ?

Göğüs boşluğu ve karın boşluğu arasında yer alan diyafram kasının istem dışı kasılması sonucu oluşan hıçkırık, ses tellerinin yer aldığı gırtlak bölgesini kapatır ve hıçk sesi oluşturur.

Yaklaşık olarak dakikada 10 ile 30 kasılma ile karakterize olan hıçkırık, diyaframın yanı sıra kaburgalar arasındaki kaslarda da görülür. Çoğu zaman zararsız olan hıçkırıklar kısa sürer.

Reflü hastalarının ağır ve baharatlı yemek tüketmeleri hıçkırığa neden olabilir. Bağırsak, romatizma ve tansiyon ilaçlarının yan etkileri arasında hıçkırık da bulunur.

Böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği ve kalp büyümesi gibi hastalıklar hıçkırığa neden olabilir.

Yemek borusundaki tıkanıklıklar, akciğerde zatürre başlangıcı, karaciğerde tümör varlığı ve pankreasta iltihaplanmalar hıçkırık oluşumunu tetikler.

Hızlı yemek yemek ve yemek yerken konuşmak çok fazla hava yutmaya neden olur ve bu durum hıçkırık tutmasına yol açar.

HIÇKIRIK GEÇİREN YÖNTEMLER