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- İnatçı hıçkırığı anında geçiren 5 yöntem
İnatçı hıçkırığı anında geçiren 5 yöntem
- Haber Merkezi
- 12.08.2021 - 16:13
- Güncelleme : 12.08.2021 - 16:34
Mide ile beyin arasındaki ilişkiden sorumlu olan vagus sinirlerinin tahrişi sonucunda ortaya çıkan hıçkırık, çoğu bazen basit ve geçiçi olarak görünür.
Ancak uzun süre tekrar eden ve yaşam kalitesini bozan bu durum, bazı sorunların da habercisi olabilir.
Hıçkırık anında hafifletmek ve geçirmek için kullanılan birçok yöntem bulunmaktadır. Kişiden kişiye değişmekle birlikte, hıçkırık krizlerinden kurtulmak mümkün...
İşte inatçı hıçkırığı anında kesecek basit yöntemler...
NEDEN HIÇKIRIRIZ?
Göğüs boşluğu ve karın boşluğu arasında yer alan diyafram kasının istem dışı kasılması sonucu oluşan hıçkırık, ses tellerinin yer aldığı gırtlak bölgesini kapatır ve hıçk sesi oluşturur.
Yaklaşık olarak dakikada 10 ile 30 kasılma ile karakterize olan hıçkırık, diyaframın yanı sıra kaburgalar arasındaki kaslarda da görülür. Çoğu zaman zararsız olan hıçkırıklar kısa sürer.
Reflü hastalarının ağır ve baharatlı yemek tüketmeleri hıçkırığa neden olabilir. Bağırsak, romatizma ve tansiyon ilaçlarının yan etkileri arasında hıçkırık da bulunur.
Böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği ve kalp büyümesi gibi hastalıklar hıçkırığa neden olabilir.
Yemek borusundaki tıkanıklıklar, akciğerde zatürre başlangıcı, karaciğerde tümör varlığı ve pankreasta iltihaplanmalar hıçkırık oluşumunu tetikler.
Hızlı yemek yemek ve yemek yerken konuşmak çok fazla hava yutmaya neden olur ve bu durum hıçkırık tutmasına yol açar.
HIÇKIRIK GEÇİREN YÖNTEMLER
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İnatçı hıçkırığı geçirmek için burnunuza biraz enfiye ya da karabiber tutarak hapşırmayı deneyebilirsiniz. Hapşırmadan dolayı oluşan şok nefes alma işlemi, diyafram kasını etkiler ve yeniden normal nefes alma ritmine dönüşü sağlayabilir.
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Bir kese kâğıdı ve poşetin içerisine nefes alıp vermek de hıçkırığın kesilmesine neden olur. Vücut kese kâğıdından dolayı yeterli oksijen sağlayamaz ve nefes almaya odaklanarak hıçkırığı unutabilir.
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Soğuk suyu bir anda içiniz. Sinirlere uyarı olarak gitmesi hıçkırığı geçirmek için etkili bir yöntem olacaktır.
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Özellikle uzun soluklu süre gelen hıçkırık nöbetlerinde sakinleştirice, kas gevşetici ve masaj yöntemleri ile iyileştirici etki göstermektedir.
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Boğazda uyarıya neden olabilecek bir küçük kaşık toz şeker, limon suyu veya sirke yutmak da hıçkırığı geçirmede faydalıdır.