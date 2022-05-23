İnatçı yağları yakan 10 doğal içecek

Toksinleri yok etmek ve hızlı ve sürdürülebilir bir şekilde yağ yakmak için içecekler en büyük yardımcınız olabilir. İşte inatçı yağları yakma etkisine sahip 10 doğal içecek.

Fazla kilolar, hoş olmayan şişkinlikler ve göbek çevrsinde biriken yağlar... Yaz aylarına girerken bu tür sorunlar çok daha rahatsız hale gelici olabiliyor. Peki spor yapmadan hızlı kilo vermenin mümkün olduğunu söylesek? Nasıl mı? Doğal yağ yakıcıları tüketerek.

Yaz ayları gelmeden, fazladan birkaç kiloyu vermek için mucizevi bir çözüm mü arıyorsunuz? Aşırı kısıtlayıcı diyetlere gerek duymadan kilo vermek mi istiyorsunuz? İyi haber, doğal yağ yakıcılarla zayıflama hedefinize ulaşmak mümkün.

Her organizma, farklı kimyasal reaksiyonlar yoluyla belirli bir miktarda enerji kullanan hücrelerden oluşur. Vücudun normal çalışması için gerekli olan bu enerji, bazal metabolizmadır. Günlük olarak, bu enerji esas olarak yiyeceklerden sağlanır.

Harcadığınızdan daha fazla kalori tüketirseniz, vücudunuz daha fazlasını depolar. Tersine, metabolizmanız tükettiğinden daha fazla enerji harcıyorsa, kilo vermeniz daha kolay olacaktır.

Özetle kilo vermek için beslenmenizi enerji harcamanıza göre ayarlamanız yeterlidir. Fikir basit görünse de günlük olarak uygulamaya koymak her zaman kolay olmayabilir. Aperatifler, iş arkadaşlarıyla öğle yemekleri veya fast foodlar arasında, zayıflama hedeflerinizi doğru bir şekilde takip etmek zor olabilir. İşte burada devreye doğal yağ yakıcılar girebilir.

Doğal yağ yakıcılar nedir?

İyi sonuçlar elde etmek için etkili bir yağ yakıcı metabolizmanızı hızlandırmalı, açlık hissini azaltmalı, tokluğu artırmalı ve yağ yakımını uyarmalıdır.

Yağ yakıcı besinler, vücudun depoladığı yağı ortadan kaldırmayı ve dolayısıyla kilo vermeyi kolaylaştırmayı amaçlar. Doğal yağ yakıcılar görünümünüzü düzeltmenize ve yağ kütlesi kaybetmenize olanak tanır. Tabii ki diyetinizi uyarlamanız ve zayıflama programınıza paralel olarak fiziksel aktivite yapmanız şartıyla. Fiziksel aktivite ve iyi bir diyetle birleştirilmezse yağ yakıcıların çok az etkisi olacaktır.

Peki, doğal yağ yakıcı ile tam olarak ne demek istiyoruz? Bunlar en basit tanımıyla zayıflama faydaları ile tanınan besinlerdir. Doğal yağ yakıcılar açlık hissini azaltmanıza ve dolayısıyla günlük kalori alımınızı azaltmanıza izin verir. Vücudu boşaltırlar ve toksinlerin yok edilmesini sağlarlar. Bazılarının vücut ısısını artırıcı etkisi fazla yağın atılmasına yardımcı olur. Bu faydalı zayıflama etkileri sayesinde doğal yağ yakıcılar, fazla kilolara karşı mücadelenizde gerçek yardımcılarınız olabilir.

İnatçı yağları yakan 10 doğal içecek

Özellikle inaçtı göbek yağını yakmak zor olsa da, inatçı yağ birikintilerini yakmanıza yardımcı olabilecek içecekleri deneyebilirsiniz.

İşte inatçı yağları yakan 10 doğal içecek.

Limon suyu

Gerçek bir zayıflama yardımcısı olan limon, inanılmaz bir doğal yağ yakıcıdır. Yüksek C vitamini içeriği sayesinde açlık hissini yatıştırır ve kalori alımını sınırlar. Arındırıcı özelliği sayesinde karaciğeri derinlemesine temizler ve yağların atılımını kolaylaştırır.

Vücudunuzu arındırmak için ılık suya limon ekleyerek içebilirsiniz. Sabah uyanır uyanmaz aç karnına için. Limon, dişleriniz kırılgansa diş mineniz için aşındırıcı olabilir. Sağlığını korumak için suyunuzu pipetle içebilirsiniz.

Yeşil çay

Zayıflama özellikleri ile tanınan yeşil çay, en iyi doğal yağ yakıcılardan biridir. İçerdiği teanin sayesinde açlık hissini azaltır ve gereksiz atıştırmaları engeller. İdrar söktürücü etkisiyle kötü toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Ayrıca, termojenik etkisi vücut ısısını arttırır ve yağ yakımını hızlandırır. Ancak yeşil çayın yağ yakıcı etkisinin yalnızca dengeli beslenmeye ek olarak etkili olduğunu unutmayın.

Görünür sonuçlar için öğünler arasında günde 3 ila 5 bardak arası yeşil çay için. Yemekten önce veya sonra çok fazla yeşil çay tüketimi demir seviyelerinde düşüşe neden olabilir. Demir eksikliği olan kişiler yeşil çayı yemekten en az 3 saat sonra içmelidir.

Kırmızı biber

Kırmızı biber, zayıflama diyetinin bir parçası olarak ideal bir besindir. Kırmızı biber yağlar üzerinde çok etkilidir. Kırmızı biber içerdiği kapsaisin sayesinde hem yağ yakıcı hem de kalori düşürücü etki sunar. Böylece kilonuzu kontrol etmenize ve esas olarak göbek bölgesindeki yağları yakmanıza olanak tanır.

Taze kırmızı biber veya toz halinde olan biberi tercih edebilirsiniz. Hassas bağırsaklarınız varsa veya baharatlı yemeklerden rahatsızlık duyuyorsanız, takviye edici gıdaları tercih edebilirsiniz.

Enginar çayı

Enginar, karaciğer tarafından salgılanmanın artmasını ve safranın atılmasını, boşaltımı kolaylaştırır, vücudun arınmasını sağlar ve yağların iyi sindirilmesini kolaylaştırır.

Enginar çayı bu nedenle göz ardı edilmemesi gereken bir zayıflama yardımcısıdır. 10 gr büyük taze yaprak üzerine kaynar su dökün ve 15 dakika demleyin. Sabah, öğlen ve akşam yemeklerden önce birer bardak için.

Tarçın

Özellikle tatlı isteği hissedildiğinde iştah kesici etkisi olduğu için tarçın çayı fazla kiloları olan ve kilo vermek isteyenler için idealdir. Bir bardağa bir yemek kaşığı tarçın koyun ve üzerine kaynar su dökün ve en az 10 dakika demlenmesini bekleyin. Uyandığınızda 1 fincan tarçınlı çay için, ardından öğünler arasında tüketin.

Ayrıca greyfurt ve tarçın içeceği de hazırlayabilirsiniz. Greyfurt zengin bir antioksidan kaynağıdır. Metabolizmanın sağlıklı çalışmasını sağlar ve kilo verme hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olur. Bir bardak suya greyfurt suyu ve çubuk tarçın veya tarçın tozu ekleyin, nane ile süsleyin ve keyfini çıkarın.

Salatalık suyu

Vitaminli ve ferahlatıcı bir salatalık içeceği su tutulmasını önler ve kilo vermenizi sağlarken ayrıca karaciğerinizi dinlendirmenize olanak tanır. Bir salatalığı bir meyve sıkacağı içine koyun, ardından 1,5 litre su ve bir yemek kaşığı limon suyu ekleyin ve karıştırın. Bütün gün için.

Rezene çayı

Şişkinliğe yatkınsanız rezene çayı için. Rezene çayı su tutulumu ve zayıf sindirim durumunda size yardımcı olacak ve kilo vermenizi sağlayacaktır. Bir bardağa, önceden ezilmiş 1 yemek kaşığı rezene tohumunu ekleyin ve üzerine kaynar su dökün. 8 dakika ağzı kapalı şekilde demlenmeye bırakın. Şekersiz için.

Sabahları aç karnınaiçin. Ayrıca öğle ve akşam yemeklerinden sonra bir fincan tüketmeye çalışın.

Maydanoz

İyileştirici ve arındırıcı maydanoz bitkisi karaciğer, dalak, bağırsaklar ve sindirim sisteminin işleyişi üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Maydanoz vücuttaki toksinlerin atılımına yardımcı olur. Bu nedenle iyi bir zayıflama içeceğidir.

Bir yemek kaşığı iri kıyılmış taze maydanozun üzerine kaynar su dökün. 8 dakika demlenmeye bırakın. Bardağa birkaç damla limon suyu ekleyin. 3 saat boyunca azar azar için.

Elma sirkesi

Elma sirkesi, bağırsak problemlerini ortadan kaldırarak genel sağlığı artırmasının yanı sıra yağları eritir ve zayıflamayı destekler. Endüstriyel elma sirkesinden kaçının ve geleneksel elma sirkesini tercih edin.

Elma sirkesi ishali, bağırsak kramplarını tedavi eden ve mideyi yatıştıran güçlü antibakteriyel ve antibiyotik özelliklere sahiptir. Bir bardak suya birkaç yemek kaşığı ekleyin ve yatmadan önce için.

Ananas suyu

Ananas suyu yağları yakmak harika bir seçimdir çünkü ananas lif doludur, bu nedenle sizi daha uzun süre tok tutar ve göbek bölgesinde yağ birikmesini önler. İyi bir detoks etkisi için birkaç dilim misket limonu ve birkaç taze nane yaprağı ile ananas suyunu birleştirebilirsiniz.