İncelmenin, Sıkılaşmanın ve Selülitsiz Bir Vücudun En İyi Hali : CoolSculpting ve Emtone

İncelmenin, Sıkılaşmanın ve Selülitsiz Bir Vücudun En İyi Hali : CoolSculpting ve Emtone

Dr. Mustafa Karataş CoolSculpting’in egzersize ve rejime dirençli olan tüm bölgesel fazlalıklara uygulanabildiğini söylüyor.

Bölgesel zayıflama ve selülit tedavisinde birbirini tamamlayan iki teknoloji ön plana çıkıyor: CoolSculpting ve Emtone. Medikal Estetik Hekimi Dr. Mustafa Karataş bu sistemlerin vücut biçimlendirmedeki etkisini anlatıyor.

Bundan 15-20 yıl önce de bölgesel zayıflamada etkili olduğu söylenen, selülit tedavisi olarak lanse edilen sistemler mevcuttu. Ama bugün siluetinizi gerçekten değiştirecek, bikininiz içinde kendinizi rahat hissetmenizi sağlayacak teknolojiler var. Medikal Estetik Uzmanı Dr. Mustafa Karataş bu alanda büyük gelişmeler yaşandığını söylüyor. “Mesela CoolSculpting bölgesel incelmede liposuction ameliyatıyla kıyaslanabilecek sonuçlar sağlıyor, hem de ameliyatın uzun süreli iyileşme süreci olmadan. Selülit görünümünü belirgin bir şekilde hafifleten Emtone teknolojisiyle de daha pürüzsüz, daha genç görünümlü bir vücuda kavuşmak mümkün. Bu teknolojilerin etkili ve güvenli oldukları, dünyada önemli bir referans olarak kabul edilen FDA tarafından da onaylanmıştır.”

Fazlalıklarda CoolSculpting Etkisi

Dr. Mustafa Karataş CoolSculpting’in egzersize ve rejime dirençli olan tüm bölgesel fazlalıklara uygulanabildiğini söylüyor. “Bu teknolojiyi karın, bel çevresi, üst kol, sırt, basenler ve bacaklardaki fazla yağ dokusunu yok etmede, daha biçimli bir siluet yaratmada kullanıyoruz.”

CoolSculpting sisteminin etki mekanizması yağ hücrelerini dondurucu bir soğuğa maruz bırakarak yok etmek üzerine kurulu. Karataş, “Uygulama sırasında yağ dokusu, kontrollü bir şekilde soğuğa maruz bırakılıyor, soğuğa karşı hassas olan yağ hücreleri donarak kristalize oluyor. Hücre bütünlükleri bozulan ve parçalanan yağ hücreleri bir süre sonra vücuttan atılıyor. Böylece bölgesel fazlalıklar gözle görünür bir şekilde azalıyor. Siluet daha biçimli bir hâl alıyor.”

İşlem Hakkında

Dr. Mustafa Karataş işlemi şöyle anlatıyor: “CoolSculpting tedavisi başlamadan önce uygulama yapılacak bölge özel bir ped ile kaplanıyor. Bu ped sayesinde cilt soğuktan etkilenmemiş oluyor. Ardından sorunlu bölge vakumlanarak uygulama başlığının içine çekiliyor ve böylece soğutma işlemi başlıyor. Tedavinin başlarında işlem yapılan bölgede yoğun bir soğukluk, sızı, batma, karıncalanma gibi şeyler hissedilse de, bir süre sonra o bölgenin uyuşması ile birlikte tedavi daha konforlu bir hal alıyor.”

CoolSculpting bölgesel incelme tedavisinin en güzel yanı ise rejim yapmadan sizi rahatsız eden fazlalıklarda kurtulmanız. “İşlemin ardından kilo kontrolüne dikkat edilmesi, yani kilo alınmaması yeterli. Bir süre sonra parçalanan yağ hücreleri vücuttan atılarak yağ dokusunun hacmi ortalama %25- %30 kadar küçülüyor.”

Selülit Tedavisinde Emtone Teknolojisi

Dr. Mustafa Karataş selülit teknolojilerinde varılan son noktanın Emtone olduğunu söylüyor. “Bazı hastalarda en etkili sonuçları CoolSculpting ve Emtone selülit tedavisini birlikte kullandığımızda alıyoruz. Emtone yeni bir teknoloji. Monopolar radyo frekans ve şok dalgası enerjisi ile birkaç seansta cildin sıkılaşmasını, toparlanmasını ve selülitlerin belirgin bir biçimde hafiflemesini sağlıyor.”

Etki Mekanizması

Emtone, selülit problemine karşı etkisi kanıtlanmış iki teknoloji bir arada kullanılması ile geliştirilmiş bir cihaz. “Cildin derin yapılarına kadar ulaşabilen monopolar radyo frekans ile şok dalgası enerjisi bağ dokusundaki elastik lifleri ısıtıyor. Odaklı basınç enerjisi yağ odacıklarını küçülterek, kan dolaşımını artırıyor ve selülit oluşumunu artıran metabolik atıkların sistemden atılmasını sağlıyor. Diğer yandan radyo frekans enerjisi ciltteki kolajen üretimini tetikleyerek cildin kalitesini, elastikiyetini artırarak portakal kabuğu görünümünü gidermekte daha sıkı ve sağlıklı bir görünüm almasına yardımcı oluyor. Yani selülite neden olan tüm faktörlere müdahale eden bir teknoloji var elimizde.”

Bilmeniz Gerekenler

Dr. Mustafa Karataş tedavinin hangi bölgelere uygulandığını, kaç seans gerektiğini ve sonuçları ne zaman görebileceğinizi anlatıyor…

“FDA tarafından onaylanan Emtone üst kollar, karın, üst bacaklar, bacak içleri, bel ve kalçalar gibi selülit probleminin görüldüğü her yere uygulanabilen konforlu bir tedavidir.”

“Dört seans önerilir. Seanslar haftada bir ya da iki defa olacak şekilde programlanır. Cildi çok fazla gevşemiş sarkmış hastalarda daha fazla seansa ihtiyaç duyulabilir.”

“Genellikle ilk seanstan sonra portakal kabuğu görünümünde belirgin bir hafifleme gözlenir. Ancak Emtone tedavisinin asıl etkisi tedavi tamamlandıktan birkaç hafta sonra ortaya çıkmaya başlar. Bu süre ciltteki yeni kolajen liflerinin üretilmesi, yağ odacıklarının içindeki metabolik atıkların atılması için gereken süredir. “

Dr.Mustafa Karataş

Medikal Estetik Hekimi

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