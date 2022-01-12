İncir çekirdeği yağını yoğurtla karıştırıp yerseniz...

Güçlü bir mikrop temizleyicisi olan incir çekirdeği yağı, yoğurtla karıştırıldığında uzun süre tok tutuyor. Tek başına birçok faydası olan incir çektirdiği yağı, yoğurtla ekstra fayda sağlıyor.

Yaz - kış demeden sağlığımıza katkı sağlayacak besinleri tüketmeye önem vermemiz gerekiyor. Bu besinlerin hangileri olduğunu bilmek ve bazı karışımlarla harmanlamak oldukça önemli.

Bu sağlıklı besinlerden birisi olan incir ve incir çekirdeği yağı, içerisinde vitamin ve mineraller barındırıyor. Çok eski zamanlardan beri kullanılan incir çekirdeği yağı, vücut için doğal bir ilaç görevi görüyor.

Kullanım alanı çeşitlilik gösteren incir çekirdeği yağı, günümüzde özellikle cilt bakımı olarak kullanılmaktadır. Son zamanlarda öne çıkarılan ve popüler olan incir çekirdeği yağı, faydaları saymakla bitmeyen doğal bir şifacıdır.

Bitkisel yağlar arasında başı çeken incir çekirdeğinin faydalarından birisi ise saç bakımı için kullanılması ve saç dökülmesinin önüne geçmesidir. Özellikle kış aylarında yaşanan dudak çatlaması için ideal olan bu yağ, el ve ayak tırnaklarını güçlendirmeye yardımcı olur.

Sivilce ve uçuk gibi problemlere baş etme konusunda adeta bir savaşçı olan incir çekirdeği yağı, mikropları hızla yok ediyor. Vücuttan atılan mikroplar, ciltteki sorunları yok etmeye başlıyor.

Beyin ve sinir sistemini kontrol altına alan ve bağışıklık dostu olan incir çekirdeği yağı, vücutta kanserli hücrelerin yayılmasını önlüyor. Son zamanlarda kanserin ne kadar arttığını düşünürsek, bu fayda en önemlileri olarak ön plana çıkıyor.

Cinsel duyguları harekete geçiren incir çekirdeği yağı, çiftler üzerinde olumlu etkiler bırakır. Doğurganlığı artıran bu yağ, anne-baba olma konusunda eşleri destekler.

İçerisinde potasyum barındıran incir çekirdeği yağı, insülin hormonunu dengeler. Bu hormonun dengelenmesi ise diyabet hastalarının daha sağlıklı şekilde yaşaması sağlar.

Bağırsak dostu olan incir çekirdeği yağı aynı zamanda da hazımsızlığa, kabızlığa ve bağırsak tembelliğine iyi gelir.

Tüm bu faydaları ile öne çıkan ve sağlık için bulunmaz bir nimet olan incir çekirdeği yağı, yoğurt ile birleşince faydalarını ikiye katlıyor.

İNCİR ÇEKİRDEĞİ YAĞINI YOĞURTLA BERABER KARIŞTIRMANIN FAYDALARI

İncir çekirdeği yağını yoğurtla karıştırıp yerseniz, besin atıklarının vücudunuzdan temizlenmesine katkı sağlarsınız. Çünkü bu iki karışım, bağırsakları temizliyor ve midenin çalışma işlevselliğini güçlendirmeye yardımcı oluyor.

Uzun süre tok tutan bu karışım, diyet yapanlar için ideal. Ayrıca yüz maskesi olarak kullanılan yoğurt ve incir çekirdeği sayesinde, daha parlak bir cilde kavuşmanız mümkün.

Yüzeysel hücrelerin yenilenmesini sağlayan bu karışımı yapmak için, ev yoğurdu kullanmayı unutmayın.

İNCİR ÇEKİRDEĞİ YAĞI NEREDEN ALIR, NE KADAR?

İncir çekirdeği yağını aktarlardan ve bazı kozmetik dükkanlarından temin edebilirsiniz.

Satın alacağınız incir çekirdeği yağı fiyat aralığı 50 TL ile 200 TL arasında değişkenlik göstermektedir. Güvendiğiniz aktarlardan almaya ve doğal olduğuna dikkat etmeniz gerekir.

İncir çekirdeği yağını almadan önce soğuk pres yöntemi ile elde edilmiş olmasına özen göstermelisiniz.