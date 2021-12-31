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    İngiliz araştırmacılar, korona ihtimalini artıran belirtileri sıraladı

    Araştırmaya göre, boğaz ve baş ağrısına ek olarak burun akıntısı durumunda test sonucunun yüksek ihtimalle pozitif olacağı uyarısı yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 31.12.2021 - 10:57
    • Güncelleme : 31.12.2021 - 12:05
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    İngiliz araştırmacılar, korona ihtimalini artıran belirtileri sıraladı

    Omicron varyantının ortaya çıktığı bir dönemde koronavirüsün belirtileriyle ilgili yeni araştırma yapıldı.

    İngiltere'de araştırmacılar, halktan gelen geri bildirimleri kullanarak, soğuk algınlığı benzeri belirtilere sahip olan kişilerin yarısının koronavirüs olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyor.

    VAKALARDA ARTIŞ YAŞANIYOR

    Araştırmada, son dönemde yeni Omicron varyantı kaynaklı vakalarda "patlama" yaşandığı belirtildi.

    Boğaz ağrısı, burun akıntısı ve baş ağrısı semptomlarının ortaya çıkması durumunda, bunun pozitif test sonucu olma olasılığının yüksek olduğu konusunda uyarı yapıldı.

    İngiliz araştırmacılar, korona ihtimalini artıran belirtileri sıraladı #1

    BOĞAZ AĞRISI, BURUN AKINTISI, BAŞ AĞRISI...

    Birçok insanın koronavirüsü hafif atlattığı, bazılarının hiç belirti göstermediği hatırlatıldı.

    BBC'nin haberine göre, Profesör Tim Spector, "Çoğu insan için, Omicron pozitif vakası boğaz ağrısı, burun akıntısı ve baş ağrısı ile başlayan soğuk algınlığı gibi seyredecektir. Bunu öğrenmek için yakın zamanda pozitif çıkan bir arkadaşınıza sormanız yeterlidir." dedi.

    Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi, İngiltere ve İskoçya'da tahmini koronavirüs enfeksiyonlarının arttığını söylüyor.

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