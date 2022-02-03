İngiltere, Novavax'ın koronavirüs aşısını onayladı

İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu Başkanı Raine, "Beşinci bir aşıya erişim sağlayan bu yetkinin verildiğini teyit etmekten memnunum" dedi.

ABD merkezli Novavax firmasının koronavirüse karşı ürettiği "Nuvaxovid" adlı aşı İngiltere'den onay aldı.

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu'ndan (MHRA) yapılan açıklamada, gerekli güvenlik, kalite ve etkinlik standartlarını karşılayan aşının yetişkinlerde birinci ve ikinci dozunun güvenli olduğu kaydedildi.

YÜZDE 89'A KADAR KORUMA SAĞLIYOR

Açıklamada, Novavax'ın geliştirdiği koronavirüs aşısının, MHRA'nın, İngiltere'de kullanımına onay verdiği beşinci koronavirüs aşısı olduğu kaydedildi.

MHRA Başkanı Dr. June Raine, yaptığı açıklamada, "Bugün, bizi koronavirüsten korumaya yardımcı olmak için kullanılabilecek beşinci bir aşıya erişim sağlayan bu yetkinin verildiğini teyit etmekten memnuniyet duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Klinik deneylerde Nuvaxovid aşısının, koronavirüse karşı yüzde 89'a kadar koruma sağladığı bildirildi.

İngiltere'de daha önce Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca ve Janssen koronavirüs aşıları onaylanmıştı.