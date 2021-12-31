İngiltere, Pfizer'ın koronavirüs hapına onay verdi

MHRA, salgına karşı geliştirilen hapın kullanımını onayladı. Açıklamada, "Hastaneye yatışları ve ölümleri yüzde 89 azalttığı tespit edildi" denildi.

Koronavirüsle mücadelede aşılama yönteminin yanı sıra haplar da devreye alınıyor.

İngiltere'de 18 yaş üstü ve hastalığı hafif ila orta derecede geçiren fakat kötüleşme riski yüksek hastalar için Pfizer'ın koronavirüs hapının kullanımına onay verildi.

KORONA HAPI KARARI

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu'ndan (MHRA) yapılan açıklamada, hapın en çok, koronavirüsün erken aşamalarında alındığında etkili olduğu belirtilerek ilacın, semptomların başlangıcından itibaren 5 gün içinde kullanılması tavsiye edildi.

OMICRON'UN HAPA KARŞI ETKİLİ OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

Buna karşılık Omicron varyantının, Paxlovid'in etkinliği üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığının bilinmesi için henüz çok erken olduğu vurgulanan açıklamada, ancak MHRA'nın bunun tespiti için proaktif şekilde Pfizer'la çalıştığı kaydedildi.

VİRÜS BULAŞTIKTAN SONRA...

Açıklamada ayrıca, virüs bulaştıktan sonra alınan hapın, aşıların yerine geçmediğinin altı çizilerek halka, koronavirüs aşılarını yaptırması çağrısında bulunuldu.

"HASTANEYE YATIŞLARI VE ÖLÜMLERİ YÜZDE 89 AZALTIYOR"

MHRA Başkanı Dr. June Raine, yaptığı açıklamada, "Bugün, semptomların başlamasından sonraki 3 gün içinde alındığında koronavirüsle ilgili hastaneye yatışları ve ölümleri yüzde 89 azalttığı tespit edilen bir koronavirüs tedavisi olan Paxlovid için düzenleyici onayımızı verdik." ifadesini kullandı.

Pfizer'dan 14 Aralık’ta yapılan açıklamada da Paxlovid'in, yüksek riskli hastalarda hastaneye yatışları ve ölümleri önlemede yaklaşık yüzde 90 etki gösterdiği belirtilmişti.

DAHA ÖNCE ONAY ALAN İLAÇ

Ayrıca son laboratuvar verilerinin, ilacın koronavirüsün hızla yayılan Omicron varyantına karşı etkinliğini koruduğuna işaret edilmişti.

İngiltere'de 2 Aralık'ta da koronavirüs nedeniyle hastaneye yatış ve ölüm ihtimalini yüzde 79 azalttığı tespit edilen monoklonal antikor ilacı Xevudy'nin (sotrovimab) kullanımına onay verilmişti.