İngiltere’de biberiye üzerine araştırma: Hafızayı güçlendiriyor

İngiltere’de yapılan araştırmanın sonuçlarını paylaşan Diyetisyen Karataş, “Biberiye koklayan yaşlı insanların kısa süreli hafıza performansının yüzde 15 oranında arttığı keşfedildi” dedi.

Biberiyenin faydaları, saymakla bitmiyor…

İngiltere’de Northumbria Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, biberiyenin güçlü hafıza üzerinde etkisi olduğunu ortaya koydu.

Diyetisyen Melisa Karataş, biberiyenin sağlıklı ve dengeli beslenme için biberiye türevi aromatik bitkilerin, diyetisyen önerisiyle beslenme planına entegre edilebileceğini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“Amerikan tarzı steak house restoranlarının dünya genelinde yaygınlaşmasıyla beraber, evlerimizde de biberiye tüketimi arttı. Biberiye tüketiminin artışı ile birlikte akademi dünyası biberiye tüketiminin muhtemel fayda ve zararlarının tespiti için çeşitli araştırmalar yapmıştır.

BİBERİYE KOKLAYAN YAŞLI İNSANLARIN HAFIZA PERFORMANSLARI YÜZDE 15 ARTTI

İngiltere’deki Northumbria Üniversitesi araştırmacıları, biberiye koklayan yaşlı insanların kısa süreli hafıza performansının yüzde 15 oranında arttığını keşfetti. Bu bağlamda biberiye koklamanın beyin fonksiyonlarını güçlendirdiği belirtildi.

“50’Lİ YAŞLARDAN İTİBAREN BİBERİYE KOKLAMAK, GÜNLÜK İŞLERİMİZİ KOLAYLAŞTIRABİLİR”

Biberiye soluduğumuzda içindeki bileşenler akciğer yoluyla kana emilir ve ardından beyin kimyasına etki etmek üzere beyne iletilir. Yüzde 15’lik artış, düşük gibi gelebilir fakat akademik çalışmaya katılan bireylerin günlük işleri kolaylıkla hatırlayabildikleri gözlenmiştir. Bu nedenle 50’li yaşlardan itibaren biberiye koklamak, günlük işlerimizi kolaylaştırabilir.”

“LÖSEMİ VE MEME KANSERİ HÜCRELERİ ÜZERİNDE KADEMELİ ÇOĞALMAYI ÖNLEYİCİ ETKİLERİ OLDUĞU BULUNMUŞTUR”

Onkoloji Raporları dergisinin biberiye üzerinde yapmış olduğu çalışmaya dikkat çeken Dyt. Melisa Karataş, biberiyenin kanserli hücrelerin çoğalmasına engel olduğunu söyleyerek şu bilgileri paylaştı:

“Ham etanolik biberiye özünün (RO) insan lösemi ve meme kanseri hücreleri üzerinde kademeli çoğalmayı önleyici etkileri olduğu bulunmuştur. Biyolojik Bilimler, Biyoteknoloji ve Biyokimya dergisinde yayınlanan bir başka çalışmada ise biberiyenin etkili bir anti-tümör ajanı olabileceği tespit edilmiştir. Buna ek olarak, Gıda Bilimleri Dergisi’nde yayınlanan bir rapor, et kıyması içine biberiye ekstresi eklemenin, pişirme sırasında oluşabilen kansere neden olan maddelerin oluşumunu azalttığını ortaya koydu. Bu akademik çalışmalar doğrultusunda biberiye tüketimimizi alışkanlık haline getirerek, çeşitli yöntemler ile beslenme planımıza dâhil etmemiz gerekmektedir.”





“KONSANTRASYONU YÜZDE 45 ORANINDA ARTIRDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR”

Biberiyenin sağlık açısından bazı diğer faydalarına dikkat çeken Dyt. Melisa Karataş, “Biberiye ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde biberiye tüketiminin hafızayı güçlendirmenin yanı sıra konsantrasyonu yüzde 45 oranında artırdığı tespit edilmiştir.

“SİNİR SİSTEMİNİ GEVŞETİR VE YATIŞTIRIR”

Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltır. Kalp ve damarların düzenli çalışmasına yardımcı olur. Sinir sistemini gevşetir ve yatıştırır.” ifadelerini kullandı.

BİBERİYE ÇAYI TARİFİ

Danışanlarının biberiye çayını keyifle tükettiklerinin altını çizen Dyt. Melisa Karataş, biberiye çayı tarifi paylaştı:

“1 tatlı kaşığı kurutulmuş veya taze biberiye yaprağını bir bardak sıcak suya atıp demlemeniz yeterlidir. Tatlandırmak için bal ve limon kullanabilirsiniz. Günde 2 bardak biberiye çayı içmeniz günlük doz için yeterli olacaktır.”