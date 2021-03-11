İngiltere'de endoskopiye alternatif: Kameralı hap

Zorlu endoskopi işlemine karşı denemeye alınan kameralı kapsül, ilk etapta 11 bin hastaya uygulanacak.

Hastaların korkulu rüyası olan endoskopik işlemlerin sonu geliyor.

İngiltere'de zorlu endoskopiye alternatif olarak kameralı hap geliştirildi.

İngiliz basını, tümörleri tespit edebilen küçük bir kamera içeren hapın, bağırsak kanserinin teşhis ve tedavisinde devrim niteliğinde olduğunu yazdı.

11 BİN HASTAYA UYGULANACAK

Kameralı hap sisteminin 5 saat içinde sonuç verdiği, hapların deneme için ülke çapındaki 11 bin hastaya gönderileceği belirtildi.

Söz konusu kapsüllerin, başarılı olması durumunda teşhis konusunda oyun değiştirici olabileceğinin altı çizildi.

ZORLU ENDOSKOPİYE ALTERNATİF

İngiltere'de en yaygın dördüncü kanser türü olan bağırsak kanseri, ülkede her yıl 42 bin yeni vaka ve 16 bin 500'den fazla ölüme yol açıyor.

Endoskopi işlemi, ucunda ışıklı küçük bir kamera bulunan cihaz yardımıyla yapılıyor.

Hastalara zor anlar yaşatan bu sistem nedeniyle birçok insanın, söz konusu prosedürü reddedebildiği ve teşhislerin ertelendiğine dikkat çekiliyor.

Bununla birlikte, yeni yöntem sayesinde hap alan hastaların hastaneye gitmek zorunda kalmadan günlük hayatlarına devam edebileceği ifade edildi.

400 BİN GÖRÜNTÜ ÇEKİYOR

Kameralı kapsül, kabaca vitamin hapı büyüklüğünde olan tablet ile aynı şekilde yutuluyor.

Kapsül, insan vücudundaki yolculuğu sırasında 400 bin görüntü yakalayarak, bunları hastanın beline takılan cihaza gönderiyor.

Görüntüler, doktorlar tarafından indirilerek daha hızlı tanı koyma imkanı yakalanıyor.

"BİLİM KURGU GERÇEK OLUYOR"

İşlem öncesinde hastalardan "düşük kalıntılı diyete" başlamaları isteniyor. Kameranın mümkün olan en net resimleri çekebilmesi için bir gün önce güçlü müshiller veriliyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) İcra Kurulu Başkanı Simon Stevens, "Bilim kurgu gibi görünen şey artık gerçek oluyor. NHS, gerçek inovasyonla ilerliyor." dedi.