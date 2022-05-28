İngiltere'de evde beslenen hayvanlarla ilgili maymun çiçeği uyarısı

Sağlık yetkilileri, enfekte olanların 21 gün boyunca evcil hayvanlar ile temas kurmaması gerektiğini hatırlattı.

İngiltere’de 106 kişi maymun çiçeği virüsü tespit edildi.

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), ülkede oluşan tabloya ve evde beslenen hayvanlara ilişkin uyarılarda bulundu.

"21 gün boyunca evcil hayvanlar ile temas kurmayın"

Maymun çiçeği ile enfekte olan hastaların, 21 gün boyunca evcil hayvanlar ile temasta bulunmaması gerektiğini belirten UKHSA, gerbil, hamster ve diğer kemirgenlerin hastalığa duyarlı olduğunu duyurdu.

İngiltere hükümeti, şu ana kadar hiçbir hayvanda maymun çiçeği virüsünün tespit edilmediğini ve riskin halen düşük olduğunu söyledi.

Enfeksiyon döngüsü uyarısı

Warwick Üniversitesi’nden Virolog Profesör Lawrance Young, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Endişe, virüsün hayvanlara bulaşması ve daha sonra hayvanlar ile insanlar arasında bulaşın olması.

Eğer dikkatli olmazsanız, insanlara yeniden geçmeye neden olabilecek bir hastalık için hayvan rezervuarı oluşturabilirsiniz ve enfeksiyon döngüsü içinde oluruz.” dedi.





21 günlük izolasyon

İHA'nın aktardığına göre, İngiltere’deki hayvan satış verilerine göre, halihazırda ülkedeki 2 milyon hanede kemirici hayvan olduğu biliniyor.

Kemirgen hayvan sahiplerine, hayvanlarına test yaptırmaları ve 21 gün boyunca evde tutmaları öneriliyor.

Kedi ve köpek gibi diğer evcil hayvan sahiplerine ise veteriner hekim kontrolü altında hayvanların hiçbir klinik belirti göstermediğinden emin olunarak evde izolasyonda tutmaları tavsiye edildi.