İngiltere'de Lambda varyantı tespit edildi

Koronavirüs salgınında Delta ve Delta Plus varyantının neden olduğu tehdit henüz devam ederken İngiltere'de, ilk olarak Peru'da görülen yeni bir koronavirüs türü Lambda varyantı bildirildi.

Uzmanlara göre virüsler mutasyon yoluyla sürekli değişir ve bir virüsün yeni varyantlarının ortaya çıkması beklenir. Bazen yeni varyantlar ortaya çıkar ve kaybolur. Bazı durumlarda ise yeni varyantlar kalıcı hale gelir.

Bu, koronavirüsün aynı zamanda farklı suşları değiştirme ve üretme potansiyeline sahip olduğunu gösterir. Eski veya orijinal virüsten meydana gelen mutasyonlara, orijinal virüsün mutasyonları veya varyantları denir. Orijinal virüsten farklı olarak, mutasyonlar bir kişiyi enfekte etme yeteneklerinde farklılık gösterebilir ve antikorlardan kaçmasına ve sağlıklı ve genç bireyleri bile enfekte etmesine izin verebilecek farklı bir genom dizilimine sahip olabilir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yakın zamanda Delta varyantını 'endişe verici varyant' olarak sınıflandırırken, Hindistan Hükümeti yakın zamanda ortaya çıkan Delta Plus varyantını (AY.1) 'endişe verici varyant' olarak ilan etti. Yetkililere göre, yeni Delta Plus varyantının üç karakteristik özelliği var; artan bulaşabilirlik, akciğer hücrelerinin reseptörlerine daha güçlü bağlanma ve monoklonal antikor tepkisinde potansiyel azalma, bu da Delta Plus varyantını daha da tehlikeli hale getiriyor.

İNGİLTERE 6 LAMBDA VARYANTI VAKASI BİLDİRDİ

Dela ve Delta Plus varyantlarının etkileri ve tehdidi devam ederken İngiltere'den yeni bir varyant haberi geldi: Lambda.

Lambda varyantı ilk olarak Ağustos 2020'de Peru'da tespit edildi ve o zamandan beri yaklaşık 29 ülkede rapor edildi. Uzmanlar, bu varyantın, bulaşabilirlik oranını doğrudan tutabilecek spike proteininde birçok mutasyona sahip olduğunu iddia ediyor.

İngiltere geçen hafta 35 bin 204 yeni Delta varyantı vakası bildirirken, İngiltere Halk Sağlığı (PHE) 23 Şubat ile 7 Haziran arasında tespit edilen 6 vakanın Lambda varyantı olduğunu bildirdi.

PHE Lambda'yı C.37 olarak adlandırırken, 'incelenmekte olan varyant (VUI)' olarak sınıflandırdı. Sağlık kuruluşu, hastaneye yatış riskine karşı iki doz aşının hala etkili olduğunu söyledi.

DSÖ Viral Hastalıklar Uzmanı Dr. Jairo Méndez-Rico, geçtiğimiz günlerde Lambda varyantıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar Lambda varyantının daha agresif olduğuna dair bir kanıt yok. Daha yüksek bir enfeksiyon oranı olasılığı olmasına rağmen, Gama veya Delta varyantları ile karşılaştırmak için henüz yeterince güvenilir çalışmalarımız bulunmuyor" dedi.

LAMBDA VARYANTI BELİRTİLERİ

Şu andan itibaren, PHE yeni varyantın araştırıldığını ve varyantın daha ciddi enfeksiyona neden olabileceğine veya aşıların daha az etkili olduğunu kanıtlayabileceğine dair hiçbir belirti olmadığını söyledi.

Bununla birlikte, İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), insanların dikkat etmesi gereken bir semptom listesi hazırladı. NHS şu belirtilere dikkat edilmesi konusunda uyardı:

- Ateş

- Yeni veya sürekli öksürük

- Koku ve tat alma duyusu kaybı

Uzmanlara göre, enfekte kişiler bu semptomlardan en az birini yaşayabilir. Bu nedenle, virüsün yayılmasını önlemek için şüpheli durumlarda mutlaka test yapılması gerekmektedir.

Uzmanlara göre, koronavirüs semptomları yaşayan herkes mutlaka test yaptırmalı ve rapor gelene veya sonuçlar pozitif çıkana kadar kendilerini izole etmelidir.

Ayrıca, yeni varyantların ortaya çıkması sırasında temizlik, maske ve mesafe kurllarına uymak son derece önemlidir. Hijyen uygulamalarına devam edin ve mümkün olan en kısa sürede aşı yaptırın.