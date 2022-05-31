Haberler

Sağlık Haberleri

İngiltere'de, maymun çiçeği vakaları 179'a yükseldi

İngiltere'de, maymun çiçeği vakaları 179'a yükseldi

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı tarafından açıklanan yeni verilere göre, 7 Mayıs’tan bu yana eklenen yeni 71 vaka ile maymun çiçeği görülenlerin sayısı 179’a yükseldi.