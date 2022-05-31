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- İngiltere'de, maymun çiçeği vakaları 179'a yükseldi
İngiltere'de, maymun çiçeği vakaları 179'a yükseldi
Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı tarafından açıklanan yeni verilere göre, 7 Mayıs’tan bu yana eklenen yeni 71 vaka ile maymun çiçeği görülenlerin sayısı 179’a yükseldi.
- 31.05.2022 - 10:00
- Güncelleme : 31.05.2022 - 10:37
İngiltere’de 7 Mayıs’ta görülen maymun çiçeğinde, vakalar günden güne artıyor… Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), 71 yeni maymun çiçeği vakasının daha tespit edildiğini açıkladı.
İHA’nın haberine göre; böylelikle ülkedeki vaka sayısı 7 Mayıs’tan bu yana 179’a yükseldi.
21 günlük karantina öneriliyor
UKHSA, yeni vakalara rağmen nüfusa yönelik riskin düşük olduğunu belirterek, vakalarla temas halinde olanlara 21 günlük karantina öneriyor.
Afrika dışındaki ilk maymun çiçeği vakası 7 Mayıs'ta İngiltere’de doğrulanırken, o günden bu yana Avustralya ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki bazı ülkelerde birçok vaka tespit edildi.