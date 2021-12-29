İngiltere'de yoğun bakımdaki çoğu hasta, hatırlatma dozunu yaptırmadı

Başbakan Johnson, yoğun bakımdakilerin yüzde 90'ının koronavirüs aşısının hatırlatma dozunu yaptırmayanlardan oluştuğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bir aşı merkezini ziyaret etti.

Johnson, burada yaptığı açıklamada, Omicron varyantının ciddi sorunlara neden olmaya devam ettiğini, hastanelerde vakaların arttığını ancak hastaların durumunun Delta varyantına yakalananlardan daha hafif olduğunu belirtti.

"YÜZDE 90'I GÜÇLENDİRİCİ DOZU ALMADI"

Başbakan Johnson, "Bunu söylediğim için üzgünüm fakat şu anda hastanelerimizde yoğun bakımdaki insanların büyük çoğunluğu güçlendirici aşılarını almayanlar. Yoğun bakımdaki insanların yüzde 90'ına kadarının güçlendirici dozu almadığını söyleyen doktorlarla konuştum." dedi.

"AŞI OLMAYANLARIN HASTANEYE GİTME OLASILIĞI 8 KAT DAHA YÜKSEK"

Koronavirüsle mücadelede aşıların önemine dikkati çeken Johnson, "Eğer aşı olmadıysanız, hastaneye gitme olasılığınız 8 kat daha fazla." ifadesini kullandı.

YENİ YIL KUTLAMALARIYLA İLGİLİ UYARI

Johnson, yeni yıl kutlamaları sırasında temkinli olunması uyarısında da bulundu.

İngiltere'de dün 129 bin 471 koronavirüs vakasının tespit edilmesiyle, salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti.

Açıklanan sayı, Noel ve sonrasındaki tatiller nedeniyle İskoçya ve Kuzey İrlanda'daki vakaları kapsamamasına rağmen, 25 Aralık'ta kaydedilen 122 bin 186'lık en yüksek vaka sayısı geçilmişti.

İNGİLTERE'DE YENİ KISITLAMA GETİRİLMEDİ

İngiltere'de hükümet, artan vakalara rağmen yeni yıldan önce yeni kısıtlama getirmeme kararı almıştı.

Ancak, Galler'de gece kulüplerinin kapatılması ve İskoçya'da da sosyalleşmenin sınırlandırılması kararlaştırılmıştı.