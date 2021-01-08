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    İngiltere'den, Moderna aşısının yaygın kullanımına onay

    İngiltere, Amerikalı ilaç firması Moderna'nın geliştirdiği koronavirüs aşısının yaygın kullanımına onay verdi.
    • AA
    • 08.01.2021 - 15:25
    • Güncelleme : 08.01.2021 - 15:55
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    İngiltere'den, Moderna aşısının yaygın kullanımına onay

    İngiltere'den, ABD'li Moderna şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısının yaygın kullanımına onay çıktı.

    İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu'ndan (MHRA) yapılan açıklamada, aşı adayının yaygın kullanım için güvenli olduğu bildirildi.

    ONAY ALAN 3. AŞI

    Böylece Moderna'nın geliştirdiği aşı ülkede yaygın kullanımına izin verilen üçüncü aşı oldu. Ülkede daha önce Pfizer-BioNTech ve Oxford-AstraZeneca Kovid-19 aşıları onaylanmıştı.

    "SAĞLIK SEKTÖRÜNE CESARET VERİCİ NİTELİKTE"

    Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen MHRA İcra Kurulu Başkanı Dr. June Raine, "Bugün onaylanan aşı, halka ve sağlık sektörüne cesaret verici nitelikte. Mevcut tüm verilerin kapsamlı bir değerlendirilmesinin ardından yaygın kullanımı için onaylanmış üçüncü Kovid-19 aşısına sahip olmak ulaşılması gereken önemli bir hedefti. Kurumun bunu gerçeğe dönüştürmesine yardımcı olmasından gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

    Raine, MHRA'nın kullanılmaya başlandıktan sonra tüm aşıların yan etkilerini kontrol ettiğini de bildirdi.

    İngiltere den, Moderna aşısının yaygın kullanımına onay #1

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