İnsülin direnci nedir, belirtileri nelerdir? İnsülin direnci nasıl kırılır?

Vücuttaki yağ oranının artmasını sağlayan ve kilo vermeyi engelleyen insülin direnci, birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Peki insülin direnci nedir, belirtileri nelerdir, kaç olmalı? İşte detaylar..

Tokluk hissetmeme, açken titreme ve kilo verememe gibi sorunların altında yana sebeplerden biri insülin direnci olabilir.

Yanlış beslenmenin ve hareketsizliğin tetiklediği insülin direnci, hızla kilo almaya ve diyete rağmen kilo verememeye neden oluyor.

Zamanında tanı konmazsa ardından gizli şeker, obezite ve Tip 2 diyabet geliyor.

Peki insülin direnci nedir, belirtileri nelerdir? İnsülin direncini kırmak için neler yapılmalı? İnsülin direnci hakkında merak edilenler..

İNSÜLİN DİRENCİ NEDİR?

Yemek yedikten sonra kanda artan kan şekerini düşürmek, yani normale getirmek için midenin altında bulunan pankreas bezindeki beta hücrelerinden insülin hormonu salgılanıyor ve bu salgı kan şekeri seviyesine göre ayarlanıyor.

Kandaki şekerin, enerji olarak kullanılmak üzere hücrelere girmesi de insülin hormonu sayesinde oluyor.

Direnç oluştuğunda ise insülin hormonu kandaki şekeri hücrelere sokamıyor; yani kan damarıyla hücre arasında adeta bir duvar örülüyor.

Normal insülin değeri olarak kabul edilen 100 mg / dl oranının kişilerin kendi yapısına göre farklılık göstereceği de düşünülür.

HOMA testi yardımıyla kontrol edilen insülin direnci değerlerinin 2,5 ve üzeri bulunması halinde kişide insülin direnci gelişmeye başladığı kabul edilir.

İNSÜLİN DİRENCİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kendinizde insülin direnci var mı diye merak ettiğiniz anda, insülin direnci belirtileri listesini gözden geçirmekte fayda var.

Şeker içeren besinlerden ve ağır yemeklerden sonra oluşan halsizlik ve uyku hissi en belirgin özelliğidir.

Açlık halinde vücutta titreme

Yemek yemenize rağmen titreme, açlık, yorgunluk ve stres oluşması

Günün herhangi bir diliminde midede oluşan açlık hissi

Tatlı krizleri ve sıkça tatlı yeme isteği

Kısa süre içinde alınan kontrolsüz kilolar

Özellikle de bel çevresinde görülen yağlanma ve genişleme

Boyun, kasık ve koltuk altı bölgelerinde esmerleşme

Karaciğer yağlanması

İNSÜLİN DİRENCİ NASIL KIRILIR?

İnsülin direnci beslenme şeklinin sağlıksız olduğu durumlarda ortaya çıktığı için, bu durumu ortadan kaldırmak adına öncelikli olarak beslenme şeklinizi değiştirmelisiniz.