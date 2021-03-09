İnsülin direncini tedavi etmenin doğal yolları

Vücutta üretilen insüline hücrelerin dirençli hale gelmesinin birçok sağlık sorununa yol açabileceğini belirten Diyetisyen Serkan Sıtkı Şahin, insülin direncini tedavi etmenin doğal yollarını anlattı.

Kan şekerinin vücutta insülin olarak bilinen önemli bir refakatçisi vardır. Bu güçlü hormon, glikozun enerji için kullanılabileceği hücrelere girmesine yardımcı olur. İnsülin olmasaydı hücrelerin bu hayati yakıt kaynağına erişimi olmazdı.

Yemekten sonra sindirim sistemi gıdaları glikoza çevirir. Glikoz kan dolaşımına gönderilir ve kan şekeri seviyesinin yükselmesine neden olur. Bu kan şekeri seviyelerini kontrol etmek ve dengelemek için pankreas insülin üretir. İnsülin daha sonra glikozun bir kısmını ihtiyaç duyan hücrelere yönlendirir ve geri kalanını daha sonrası için depolar. Düzgün çalıştığı zaman oldukça iyi bir sistemdir.

İNSÜLİN DİRENCİ NEDİR?

Kan dolaşımında çok fazla glikoz olduğunda, insülin hücrenin kapısını çok sık çalar. Sonunda hücre sinirlenir ve kapıyı tamamen kilitleyerek insülinin içeri girme talebine direnir. Bu hücre insüline dirençli hale gelir ki bu büyük bir sorundur, çünkü glikoz kan dolaşımında azalmadan dolaşmaya devam ederken hücreler ihtiyaç duyduğu enerjiyi alamaz. Genel olarak insülin direncinin tanımı, hücrelerin insüline duyarlılığını yitirmesi ve vücuttaki çeşitli dokular için glikozu alamama ve kullanamamasına neden olmasıdır.

İnsülin direnci, kalp hastalıkları ve diyabet dahil birçok hastalığın riskini artırabilir. İnsülin direncinin kötü etkileri uzun vadede ortaya çıkar. Bilimsel literatüre göre, insülin direnci Tip 2 diyabet gelişimini 10 ila 15 yıl önceye kadar çıkabilir. İnsülin direncinin uzun vadeli olumsuz sağlık etkilerinden kaçınmak için altta yatan nedenleri olabildiğince erken belirlemek ve ele almak önemlidir.

Obezite, insülin direncinin temel nedenidir. Daha da kötüsü, fazla kilo, özellikle abdominal obezite (göbek bölgesinde yağ birikimi), insülin direncini kötüleştirmeye devam ettiği için kısır bir döngü yaratır.

Fazla kilolu olmanın yanı sıra, insülin direncinin diğer nedenleri arasında; kötü beslenme, hareketsiz yaşam tarzı, uyku eksikliği ve sigara içmek bulunur.

İNSÜLİN DİRENCİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

İnsülin direncini önlemek, tedavi etmek ve tersine çevirmek diyet ve yaşam tarzını ele alan çok yönlü bir yaklaşım gerektirir. Bunlardan en önemli rolü sağlıklı beslenme oynar.

İnsülin Direnci Diyeti

İnsülin direnci için en iyi diyet, kilo vermeyi destekleyen ve normal vücut ağırlığının korunmasına yardımcı olan diyettir. Bu amaç doğrultusunda etkili olan diyet faktörleri şunlardır:

- Düşük glisemik indeksli besinler

- Düşük karbonhidratlı besinler

- Az yağlı besinler

- Yüksek proteinli besinler

- Yüksek lifli besinler

Bu nedenle, bunlar insülin direnci için harika besinlerdir:

- Lif içeriği nedeniyle fasulye, mercimek, tam tahıllar ve sebzeler

- Protein içeriği için yağsız et, balık ve kuruyemişler

- Antioksidan içeriği nedeniyle meyveler

- Besin içeriği için koyu yeşil yapraklı sebzeler

- Zeytinyağı, hindistancevizi yağı ve avokado yağı gibi sağlıklı yağlar

Kaçınılması gereken besinler ise şunlardır:

- Beyaz ekmek ve pirinç

- Patates, mısır ve pancar gibi nişastalı sebzeler

- Yağlı etlerde ve süt ürünlerinde bulunan doymuş yağlar

- Şekerle tatlandırılmış içecekler

- Meyve suyu ve kuru meyve

- Kızarmış ve işlenmiş yiyecekler

İnsülin direnci yaşam tarzı

Sağlıklı beslenmenin yanı sıra göz önünde bulundurulması gereken iki temel yaşam tarzı faktörü egzersiz ve uykudur. Birçok çalışma, hareketsiz olma ile artmış insülin direnci riski arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu doğrulamıştır.

Yeterince uyumak da insülin direncini önlemek ve tedavi etmek için kritik öneme sahiptir. Araştırmalar gösteriyor ki, sadece bir gecelik uyku yoksunluğu vücudu insülin direnci durumuna sokabilir.