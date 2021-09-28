- Haberler
- Sağlık Haberleri
- 'İntoleransım var' diyenlere: Glutensiz meyve ve sebzeler listesi
'İntoleransım var' diyenlere: Glutensiz meyve ve sebzeler listesi
- Haber Merkezi
- 28.09.2021 - 17:09
- Güncelleme : 28.09.2021 - 17:10
Glutensiz yaşam son dönemlerin en popüleri...
Hatta öyle ki glutene karşı özel bir hassasiyeti, rahatsızlığı olmayanların da son dönemlerde olanlar kadar glutensiz beslenmeyi seçtiği görülüyor.
Gluten içermeyen ekmekler, sandviçler, özel tarifler kişinin sindirim sistemini rahatlatıyor, formda kalmasını sağlıyor. Glutensiz beslenme sanılanın aksine oldukça faydalı ve kaliteli bir yaşam biçimi sunuyor.
Gluten; protein grubunda yer alan ve su ile etkileşim içinde olduğunda yapışkan bir hal alan maddedir. Buğday, arpa ve yulaf gibi tahılların yapısında bulunur.
Gluten alerjisi yaşayan kişiler, beslenme programından glutenli gıdaları çıkarmak durumundadır. Bu noktada ise yiyebilecekleri besinler araştırılmaktadır.
Peki glutensiz meyve ve sebzeler hangileridir? Hangi besinlerde gluten bulunmaz? İşte listesi...
GLUTEN İÇERMEYEN SEBZELER
Gluten içermeyen sebzeler şu şekilde listendi:
- Kıvırcık salata, marul
- Brokoli, ıspanak
- Karalahana, pazı
- Yonca filizi, brüksel lahanası
- Kuşkonmaz, yeşil fasulye
- Maydanoz, taze soğan
- Tere, rezene, pırasa
- Beyaz lahana, karnabahar
- Soğan, sarımsak, arpacık soğanı
- Mantar, enginar, çin lahanası
- Kereviz, şalgam, turp
- Meksika turpu, salatalık
- Bal kabağı, kırmızı biber
- Domates, patlıcan
- Yeşil biber ve su kestanesi
GLUTEN İÇERMEYEN MEYVELER
- Avokado,
- Limon
- Misket limonu
- Üzüm
- Kayısı,
- Mango
- Çarkıfelek meyvesi
- Papaya,
- Kavun
- Ananas
- Kuru erik