'İntoleransım var' diyenlere: Glutensiz meyve ve sebzeler listesi

'İntoleransım var' diyenlere: Glutensiz meyve ve sebzeler listesi

Özellikle çölyak hastalarının kabusu olan gluten intoleransı, sindirim sistemine zorluklar yaşatabiliyor. Peki glutensiz meyve ve sebzeler hangileri? İşte glutensiz besin listesi...

Glutensiz yaşam son dönemlerin en popüleri...

Hatta öyle ki glutene karşı özel bir hassasiyeti, rahatsızlığı olmayanların da son dönemlerde olanlar kadar glutensiz beslenmeyi seçtiği görülüyor.

Gluten içermeyen ekmekler, sandviçler, özel tarifler kişinin sindirim sistemini rahatlatıyor, formda kalmasını sağlıyor. Glutensiz beslenme sanılanın aksine oldukça faydalı ve kaliteli bir yaşam biçimi sunuyor.

Gluten; protein grubunda yer alan ve su ile etkileşim içinde olduğunda yapışkan bir hal alan maddedir. Buğday, arpa ve yulaf gibi tahılların yapısında bulunur.

Gluten alerjisi yaşayan kişiler, beslenme programından glutenli gıdaları çıkarmak durumundadır. Bu noktada ise yiyebilecekleri besinler araştırılmaktadır.

Peki glutensiz meyve ve sebzeler hangileridir? Hangi besinlerde gluten bulunmaz? İşte listesi...

GLUTEN İÇERMEYEN SEBZELER

Gluten içermeyen sebzeler şu şekilde listendi:

Kıvırcık salata, marul

Brokoli, ıspanak

Karalahana, pazı

Yonca filizi, brüksel lahanası

Kuşkonmaz, yeşil fasulye

Maydanoz, taze soğan

Tere, rezene, pırasa

Beyaz lahana, karnabahar

Soğan, sarımsak, arpacık soğanı

Mantar, enginar, çin lahanası

Kereviz, şalgam, turp

Meksika turpu, salatalık

Bal kabağı, kırmızı biber

Domates, patlıcan

Yeşil biber ve su kestanesi

GLUTEN İÇERMEYEN MEYVELER