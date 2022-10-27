İntörn doktorların maaşları asgari ücret seviyesine çıkarıldı

İntörn doktorlar ve diş hekimliği beşinci sınıf öğrencilerinin aylık ödemeleri net asgari ücret seviyesine çıkarılmasını içeren teklif, TBMM'de kabul edildi.

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Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İntörn doktorlar ve diş hekimlerini baz alarak ödemelerin net olarak asgari ücret seviyesine çıkarılması için Meclis'e teklif sunduklarını belirtmişti.

Teklif kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen teklif kabul edildi.

Buna göre, intörn doktor ve diş hekimliği beşinci sınıf öğrencilerinin aylık ödemeleri net asgari ücret seviyesine çıkarıldı.

"Hayırlı olsun"

Bakan Fahrettin Koca, müjdeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Koca, paylaşımında "İntörn doktorlar ile diş hekimliği beşinci sınıf öğrencilerinin aylık ödemelerinin net asgari ücret seviyesine çıkarılmasını içieren torba yasa teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.