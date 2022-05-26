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    Irak'ta, maymun çiçeğine karşı bazı kentlere maymun getirilmesi yasaklandı

    Maymun çiçeği vakalarına karşı, Zikar ve Musul kentlerine maymun dahil hayvanların getirilmesi yasaklanırken, maymun besleyenlere veteriner muayenesi uyarıları yapıldı.
    • 26.05.2022 - 08:51
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    Irak'ta, maymun çiçeğine karşı bazı kentlere maymun getirilmesi yasaklandı

    Koronavirüs ardından görülen maymun çiçeği vakaları, endişelere neden oldu.

    Virüsün henüz salgın boyutuna gelmesi beklenmezken, bazı ülkeler gündemlerine zorunlu karantinayı aldı.

    Irak da maymun çiçeği hastalığına karşı farklı bir önlem aldı.

    İHA’nın haberine göre; virüsün yayılmasını önlemek amacıyla Zikar ve Musul kentlerine maymun getirilmesi yasaklandı, Basra kentinde ise özel bir komisyon kuruldu.

    Zikar Veteriner Hastanesi, maymun başta olmak üzere kente hayvan getirilmesinin yasaklandığını açıkladı.

    Maymun besleyenlere veteriner muayenesi uyarısı

    Irak’a yakın bazı ülkelerde söz konusu virüs vakaları teşhisi üzerine alınan önlemler çerçevesinde maymun besleyenleri maymunlarını veterinerlerde muayene ettirmesi istendi.

    Hayvan pazarlarında kontroller yapılacak

    Basra Veteriner Hastanesi Müdürü Riyaz Muhammed, oluşturulan özel komisyonun Basra’da maymun başta olmak üzere hayvan pazarlarında kontrollerde bulunacağını ifade etti.

    Musul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise, kente maymunların getirilmesine yasaklandığı duyuruldu. Irak’ta şu ana maymun çiçeği vakası tespit edilmedi.

    Irak ta, maymun çiçeğine karşı bazı kentlere maymun getirilmesi yasaklandı #1


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