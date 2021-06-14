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    İşçi ve memurların tamamı aşılamaya dahil edildi

    İşçi ve memurların tamamı aşılamaya dahil edildi

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SGK kayıtlı tüm çalışanlara aşı randevusunun yarın açılacağını duyurdu.
    • AA & Ensonhaber
    • 14.06.2021 - 21:36
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 21:48
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarından itibaren memur ve tüm SGK kayıtlı çalışanların aşı programına dahil edileceğini açıkladı.

    İŞÇİ VE MEMURLARIN TAMAMI İÇİN YARIN AŞI RANDEVUSU ALABİLECEK

    Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "İŞÇİ VE MEMURLARIN TAMAMI için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… YARIN İLK İŞİMİZ aşı randevusu almak olsun!"

    İşçi ve memurların tamamı aşılamaya dahil edildi #1

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