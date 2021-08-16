İşe yarayan 10 sivrisinek ve böcek kovucu bitki

Piyasadaki sivrisinek ve böcek kovucu ürünler kadar ve hatta onlardan daha etkili ve tamamen doğal olan bu bitkiler ile yaşam alanınızdan tüm böcekleri uzak tutabilirsiniz.

Sinekler, sivrisinekler, karıncalar, hamam böcekleri veya yaban arıları, sıcak havalarla neredeyse ayrılmaz arkadaşlardır. Bazı durumlarda, sadece biraz can sıkıcıdırlar, ancak çoğu durumda neden oldukları kaşıntılar ve alerjilere dikkat etmeniz gerekir.

Çevreyi kirleten ve vücuda çeşitli zararları olabilen böcek ilaçları ile evinize ilaç püskürtmenize gerek kalmadan çeşitli böcekleri yaşam alanınızdan uzak tutabileceğinizi biliyor muydunuz? Böcek ilaçları yerine yaşam alanlarınızı canlandıracak ve ortamı enfes kokularla dolduracak bitkilerle böcekleri uzaklaştırabilirsiniz.

Güzel kokuları ve canlandırıcı etkilerinin yanı sıra böcekleri uzaklaştıran bitkiler, aynı zamanda evinizdeki havayı temizlemenize yardımcı olacaktır.

İşte böcek kovucu bitkiler:

FESLEĞEN

Fesleğen sadece sivrisinekleri kovmakla kalmaz, aynı zamanda larvaları için de toksik olabilir. Sinekleri uzak tutmada da çok etkilidir. Fesleğenleri bir kaba koyarak kapı ve pencerelerin yanına yerleştirebilirsiniz. Ek olarak, çok sayıda tarifte yemek pişirmek için bile kullanabilirsiniz.

KASIMPATI

Böcekleri doğal olarak uzaklaştıran bir diğer bitki ise kasımpatıdır (krizantem). Örneğin hamam böceklerinin dayanamadığı çiçeklerden biridir. Dezavantajı ise, evde olmasını istiyorsanız, çok fazla bakım gerektireceğini bilmelisiniz. Öncelikle almaya gittiğinizde birkaç tomurcuğu olduğundan ve çok açık olmadıklarından emin olun. Daha sonra, onları yaklaşık 20 ila 25 cm çapında geniş bir kaba koyun ve havalandırılan, ancak cereyan olmayan bir yere yerleştirin.

LAVANTA

Lavanta, böcekleri uzaklaştırmaya yardımcı olacak bir bitkidir ama aynı zamanda zihninizi de sakinleştirir. Bu nedenle, onlar için en iyi yer odanızdır. Pireleri uzaklaştırır ve çok dayanıklı bir bitkidir, bu nedenle özel bir bakım gerektirmez. Sadece doğrudan güneşe maruz kalmayan bir yerde tutmaya çalışmalısınız. Evden çıkacaksanız lavanta yağından da faydalanabilirsiniz. Lavanta yağını cildinize sürerek böceklerden her zaman korunabilirsiniz.

NANE

Böcekleri uzaklaştıran bir diğer bitki de nane olup, eğer yağ şeklinde kullanılırsa ısırıklarının verdiği rahatsızlığı gidermek için de kullanılabilir. Karıncalarla sorununuz varsa, naneleri iç mekanlara yerleştirmelisiniz. Bu bitkinin belirli bir özen gerektirdiğini ve büyümesinin yatay olduğunu aklınızda bulundurmalısınız, bu nedenle geniş ve yaklaşık 20 cm derinliğinde uygun bir saksı seçmeniz gerekecektir. İyi bir drenaj sağlamayı unutmayın.

MELİSA

Melisa (limon balsamı) biraz istilacıdır, bu nedenle evinizin daha izole bir bölgesinden böcekleri kovmak istiyorsanız mükemmel bir seçenektir.

BİBERİYE

Bu bitki güçlü aroması sayesinde böcek kovucu görevi görür. Yapraklarının bir kısmını bir mumda yakabilir ve aromasının sivrisinekleri doğal olarak uzaklaştırmasına izin verebilirsiniz. Ek olarak, aroması böcekler için çok rahatsız edici olduğundan, güveleri uzaklaştırmak için aynı zamanda mutfakta da kullanabilirsiniz. Ve hepsinden iyisi fazla bakım gerektirmez, bu nedenle mükemmeldir.

AYNISEFA

Güçlü kokusu ve karakteristik aroması onu sivrisinekler ve diğer böcekler için dayanılmaz kılar. Öyle ki bu bitki aynı zamanda mükemmel bir doğal böcek ilacı olarak bilinir. Aynısefa bitkisi salyangozları, sümüklü böcekleri ve solucanları da uzak tutacaktır. Ancak arıları, kelebekleri ve uğur böceklerini çekecektir.

ADAÇAYI

Mükemmel bir böcek ilacı olmasının yanı sıra, mekanlardaki havayı temizlemek için de güçlü bir bitkidir. Ayrıca böcekleri ve evinizi temiz tutmak için yapraklarındaki aromayı serbest bırakacağı için bir mum kullanarak yavaş yanmasını sağlayabilirsiniz.

SARDUNYA

Sardunyalar genellikle sokakların cephelerini süsler ve bakımı çok kolaydır. Ayrıca en etkili böcek kovucu bitkilerden biridir.

SARIMSAK

Bir saksıda sarımsak büyütün ve bunu sivrisineklerin yoğun olduğu pencereye yerleştirin. Ayrıca, sarımsak tüketmek sivrisineklerin terimize daha az ilgi duymasını sağlar.