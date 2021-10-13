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- İshale ne iyi gelir? İşte ishale iyi gelen yiyecek ve içecekler
İshale ne iyi gelir? İşte ishale iyi gelen yiyecek ve içecekler
İshal gün içinde bebek-yetişkin fark etmeksizin birçok kişide görülebilir. Bu durum hayatı olumsuz etkilerken, bazı yöntemleri deneyerek kurtulmak mümkün olabilir. İşte en etkili öneriler...
- Haber Merkezi
- 13.10.2021 - 18:11
Karın ağrıması ve sancı şeklinde ortaya çıkan ishal, gün içinde hayatımızı olumsuz anlamda etkileyebilir.
Günümüzde çok fazla rastladığımız ishalden kurtulmak için evde deneyebileceğimiz bazı yöntemler var.
Gevşek ve sulu dışkının çıkarıldığı bağırsak hareketleri olarak adlandırılan ishalden kurtulmak için denediğiniz yöntemler işe yaramazsa, bir uzmana başvurmanız doğru olacaktır.
Günlerce süren ishal bazı kötü hastalıkların habercisi olabilir ve bu ancak bir uzman sayesinde anlaşılır.
Ama doktora gitmeden önce ishalden kurtulmanın yollarını merak edenler, "İshalden kurtulmak için ne yapılmalı, ishale ne iyi gelir?" sorusunu araştırmaya başladı.
Peki, İshalden kurtulmak için ne yapılmalı, ishale ne iyi gelir? İşte detaylar...
İSHALE İYİ GELEN YİYECEK VE İÇECEKLER
- Bol su
- Pirinç lapası
- Yulaf ezmesi
- Haşlanmış ve kabukları soyulmuş patates
- Derisiz tavuk ve tavuk çorbası
- Kızarmış ekmek
- Elma sirkesi
- Yoğurt, kefir ve peynir
- Pancar
- Tarhana
- Salatalık turşusu
- Elma
- Havuç suyu
- Kahve ve limon
- Ayran