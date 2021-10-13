İshale ne iyi gelir? İşte ishale iyi gelen yiyecek ve içecekler

İshale ne iyi gelir? İşte ishale iyi gelen yiyecek ve içecekler

İshal gün içinde bebek-yetişkin fark etmeksizin birçok kişide görülebilir. Bu durum hayatı olumsuz etkilerken, bazı yöntemleri deneyerek kurtulmak mümkün olabilir. İşte en etkili öneriler...

Karın ağrıması ve sancı şeklinde ortaya çıkan ishal, gün içinde hayatımızı olumsuz anlamda etkileyebilir.

Günümüzde çok fazla rastladığımız ishalden kurtulmak için evde deneyebileceğimiz bazı yöntemler var.

Gevşek ve sulu dışkının çıkarıldığı bağırsak hareketleri olarak adlandırılan ishalden kurtulmak için denediğiniz yöntemler işe yaramazsa, bir uzmana başvurmanız doğru olacaktır.

Günlerce süren ishal bazı kötü hastalıkların habercisi olabilir ve bu ancak bir uzman sayesinde anlaşılır.

Ama doktora gitmeden önce ishalden kurtulmanın yollarını merak edenler, "İshalden kurtulmak için ne yapılmalı, ishale ne iyi gelir?" sorusunu araştırmaya başladı.

Peki, İshalden kurtulmak için ne yapılmalı, ishale ne iyi gelir? İşte detaylar...

İSHALE İYİ GELEN YİYECEK VE İÇECEKLER

Bol su

Pirinç lapası

Yulaf ezmesi

Haşlanmış ve kabukları soyulmuş patates

Derisiz tavuk ve tavuk çorbası

Kızarmış ekmek

Elma sirkesi

Yoğurt, kefir ve peynir

Pancar

Tarhana

Salatalık turşusu

Elma

Havuç suyu

Kahve ve limon