İshali şıp diye kesiyor, baş ağrısını hafifletiyor! İşte kahve limon karışımının faydaları

Evde uygulanabilecek en etkili ve doğal yöntemlerden biri olan kahve limon karışımı, ishal ve baş ağrısı gibi sağlık sorunlarına iyi geliyor. Peki kahve limon karışımı nasıl hazırlanır? İşte tarifi...

Limonlu kahve içmenin bazı sağlık problemlerine iyi geldiğini çoğunuz duymuşsunuzdur... Aslında ikisi de tek başına oldukça faydalı olan bu iki mucizevi besin, yan yana geldiğinde etkilerinin iki katına çıktığını söylemek mümkün.

Mutfaklardan hiç eksik etmediğimiz ve kokusu ile cezbeden kahve, astım riskini azaltıyor ve kolesterolü düşürüyor. Bunun yanı sıra kahve; depresyon, diyabet ve parkinson rahatsızlıklarını önlemeye de yardımcı oluyor.

Uzmanlar, kalın bağırsak kanseri riskini azaltan ve sinir sistemi hastalıklarına iyi gelen kahvenin günde bir fincan tüketilmesi gerektiğini belirtiyor.

C vitamini deposu olan limon ise lekeleri azaltıyor ve cildin parlamasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda iyi bir temizleyici olan limon, yara izleri ile küçük kanamalara iyi geliyor.

Hazımsızlığı önleyen limon, düzenli tüketildiğinde ise oksidatif stresi önlemeye yardımcı oluyor ve demir emiliminin artmasını sağlıyor.

Peki faydalarını sabaha kadar saysak bitiremeyeceğimiz limon ve kahve birleşirse ne olur? Limonlu kahve neye iyi geliyor? İşte limon kahve karışımı faydaları ve tarifini sizler için derledik.

LİMON KAHVE KARIŞIMININ FAYDALARI

Limon kahve karışımı, sindirim sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur. Bu karışım, enerji verici özelliği sayesinde sizi gün içinde zinde hissettirir. Eğer enerjinizin bitmeye başladığını hissederseniz limonlu kahve içebilirsiniz.

Bu karışım, metabolizmanızı hızlandırarak daha hızlı kilo vermenize yardımcı olur. Bu nedenle doktorunuza da danışarak diyet listenize ekleyebilirsiniz.

Şiddetli baş ağrısına iyi geldiği için kronik ağrı çekenlerin derdine derman olur. Bu nedenle geçmek bilmeyen baş ağrısı yaşadığınızda bir bardak limon kahve karışımı tüketebilirsiniz.

Ayrıca bu kür, oldukça sık görülen bir sağlık problemi olan ishale iyi gelir. Bunun için öğütülmüş kahveyi limon ile karıştırıp üzerine bal ekleyebilirsiniz.

Araştırmalara göre hem kahve hem de limonun antioksidan bakımından zengin olması cilt üzerinde önemli faydalar sağlıyor. Kahve tüketimi, cildi pürüzsüzleştiriyor ve kan akışını düzenleyerek nemlendirmeye yardımcı oluyor.

Bol C vitamini içeren limon ise cilde güç ve elastikiyet kazandıran kolajen üretimini teşvik ediyor ve güneşe maruz kalmadan kaynaklanan cilt hasarlarını da azaltıyor.

LİMON KAHVE KÜRÜ YAPIMI

Gün içinde 1 çorba kaşığı kahve ve limon kürü tüketmek, sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar ve şiddetli ishali durdurur.

Malzemeler:

Yarım limon

2 tatlı kaşığı kuru Türk kahvesi

Hazırlanışı:

Yarım limon suyunu bir kaseye sıkın ve üzerine Türk kahvesi ekleyip iyice karıştırın.

Macun kıvamına gelinceye kadar karıştırdıktan sonra 1 çorba kaşığı alın ve ılık su içerek yutun.

NOT: Kahve; uyku düzeninizi bozabilir, kafein bağımlılığına neden olabilir ve düşük riskini artırabilir. Limon ise bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Bu nedenle kahve limon karışımını dikkatli tüketmenizde yarar var. Sağlıcakla kalın.