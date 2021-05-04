Isınan havaların kabusu: Sivrisineklerden koronavirüs bulaşır mı?

Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan sivrisineklerin koronavirüs bulaştırıp bulaştırmayacağına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki sivrisinekler virüs bulaştırır mı? İşte detaylar..

Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte ortaya çıkacak sivrisineklerden yeni tip koronavirüs bulaşıp bulaşmayacağı çok sayıda insan arasında merak konusu oldu.

Özellikle sivrisineklerin bazı hastalıkları bulaştırıcı özellikte olması, vatandaşları da korkutuyor.

Geçtiğimiz zamanlarda yapılan bilimsel çalışmalar koronavirüsün sivrisineklerden bulaşmadığını ortaya koymuş olsa da uzmanlar yeniden uyarılarda bulunuyor. Peki sivrisineklerden koronavirüs bulaşır mı? İşte ayrıntılar..

SİNEKLERDEN KORONAVİRÜS BULAŞIR MI?

Koronavirüs, insanların kanında çok kısa süre ve solunum yolu ile dışkı örneklerine kıyasla, düşük miktarda bulunur. Sivrisinekler, koronavirüs için biyolojik vektör değildir, bu nedenle bulaştırmazlar.

Dünya Sağlık Örgütü geçen yıl, Covid-19’un sivrisinekler aracılığıyla bulaşıp bulaşmamasına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Açıklamadai yeni tip koronavirüsün kan yolu ya da deriden temas yoluyla buluşmadığı ve koronavirüsün sivrisinekler ya da diğer haşareler aracılığıyla insana bulaştığı yönünde veri olmadığı belirtildi.

Afrika ve Latin Amerika'da daha düşük seviyede seyrettiğini belirten DSÖ, bu bölgelerde hastalığın sivrisinekler aracılıyla bulaştığı yönünde vaka bulunmadığını da vurguladı.

"YİNE DE KORUNUN"

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, "Isırılmamakta fayda var" dedi.

Kan emerek sebep oldukları enfeksiyonla toplam 50 kadar virüs çeşidi bulaştırabilen sivrisinekler hakkında konuşan Yılmaz, "Trakya Bölgesi'nden topladığımız 5 bin kadar sivrisinekte Batı Nil Ateşi'ne rastladık. Avrupa'da 2014'ten beri ciddi enfeksiyonlar oluşturuyor. Vatandaşlar özellikle evlerinin pencerelerini sivrisineklerin geçemeyeceği tarzda yapsınlar. Sivrisinek kovucular koysunlar bulundukları yerlere. Mümkün olduğu kadar sivrisineklerin bizi ısırmasını engellememiz gerekiyor" şeklinde konuştu.