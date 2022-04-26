Tek yumurta üçüzleri Naya, Mira ve Maya kardeşlerin doğuştan yaşadıkları işitme kaybı tedavisi Gaziantep'te yapıldı. Biyonik kulak ameliyatı olan kardeşler, sağlıklarına kavuştu.

Suriye’nin İdlib kentinde dünyaya gelen tek yumurta üçüzleri Naya, Mira ve Maya Yahya, sinirsel işitme rahatsızlığı nedeniyle doğuştan işitme kaybı yaşayınca aile, evlatlarının tedavisi için araştırmalar yaptı.

Araştırmalar sonucunda Gaziantep’te özel bir hastaneye getirilen üçüz kız kardeş, Kulak, Burun, Boğaz Uzmanı Op. Dr. Abdulkerim Başaran tarafından biyonik kulak ameliyatına alındı.

İHA’nın haberine göre; üçüzler başarılı operasyonun ardından ameliyata alınan üçüz kız kardeş, Dr. Başaran’ın gerçekleştirdiği başarılı ameliyat sayesinde tedavi oldu. Kardeşler, ameliyattan 3 hafta sonra duymaya başlayacak.

“Biyonik kulak ameliyatı sayesinde hastanın kaybolmuş bir duyu organını tekrardan hastaya kazandırmaktayız”

Naya, Mira ve Maya taburcu edilirken anne Rim Yahya ile baba Firas Yahya’nın mutluluğu gözlerinden okundu. Zor ve riskli ameliyatı başarılı şekilde gerçekleştiren Dr. Başaran ise, “Kız çocuklarının hayatın başındayken böyle büyük bir sorunun üstesinden gelmeleri bizim açımızdan mutluluk verici.” dedi.

İşitme kaybı olan Suriyeli üçüzler, Gaziantep'te sağlıklarına kavuştu ViDEO

Hastaların kendilerine Suriye’nin İdlib kentinden ulaştığını paylaşan Dr. Başaran, kardeşlerin doğuştan gelen bir işitme kaybının olduğunu, doğumun ardından dışardan gelen seslere yanıt vermediğinin görüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Şüphe üzerine yapılan ilk incelemelerde hastalarımızda sinirsel işitme kaybı tespit edilmiş. Biz de ilk olarak gerekli inceleme ve muayenelerini yaptık. İncelemelerin ardından hastalarımızı biyonik kulak ameliyatına ihtiyaçları olduğuna karar verdik. Biyonik kulak ameliyatı sayesinde hastanın kaybolmuş bir duyu organını tekrardan hastaya kazandırmaktayız. Böylelikle hastaların hayatına büyük bir artı katmaktayız.





“Son derece özellikli ve ciddi sonuçları olan bir ameliyat türü”

Çünkü işitmesi olmayan bireyler aynı zamanda zeka olarak da yaşıtlarından geri kalmakta, bu da hasta ve ailesi açısından son derece üzücü bir durum. Düşünün mesela duymayan bir insanın tekrardan duymasını sağlıyoruz. Hasta, bir birey olarak tekrardan topluma katılıyor. Son derece özellikli ve ciddi sonuçları olan bir ameliyat türü.”

“3-4 hafta sonra cihazları tam çalıştırıp sesleri duymalarını sağlayacağız”

Dr. Başaran, “Hastalarımızın kulağına yerleştirdiğimiz cihazlar çalıştı. Üçüzlerin şu anda bir sorunu yok. Bundan sonraki süreçte de hastaların eğitimi çok önemli. Çünkü hastalar hiç duymadıkları sesleri duymaya başlayacaklar. Bundan sonraki süreçte çok ciddi bir eğitim gerekiyor. Hastalara sesleri tanıtıp konuşmalarında yardımcı olacağız. 3-4 hafta sonra cihazları tam çalıştırıp sesleri duymalarını sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.

Anne Rim Yahya ise, “Kızlarım inşallah bundan sonra duyacaklar.” derken, baba Firas Yahya ise, “Ameliyat başarılı geçti. Bundan sonra kızlarım inşallah daha iyi olacak. Doktorumuzdan Allah razı olsun.” şeklinde konuştu.