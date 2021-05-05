İskit yağı nedir, neye iyi gelir? İskit yağı faydaları ve kullanımı..

Ağrı kesici özelliğiyle bilinen İskit yağı, doğal bir yağdır. Çin'de uzun yıllardan beri kullanılan bu yağın birçok faydası bulunmaktadır. Peki iskit yağı neye iyi gelir? İşte iskit yağı faydaları..

İskit yağı, birçok soruna iyi gelmesi nedeniyle uzun yıllar boyunca kullanılan doğal yağlar arasındadır. Ağrı kesici özelliği ile bilinen iskit yağı, özellikle de kas ağrılarını gidermek için tercih edilmektedir.

İlk kez Çin'de ortaya çıktığı bilinen iskit yağı, vücudun ağrılı bölgelerine uygulanmakta ve böylece ağrıların bitkisel bir yol ile tedavi edilmesi beklenmektedir.

Alerji reaksiyonlar gösterebileceğinden doktora danıştıktan sonra kullanmanız önerilmektedir. Doktor onayı alındığı takdirde, iskit yağını boyun bölgenize, belinize veya ağrılı eklem bölgelerinize rahatlıkla uygulayabilirsiniz.

Peki, iskit yağının faydaları nelerdir, nasıl kullanılır? İşte, iskit yağı faydaları ve kullanımı...

İSKİT YAĞI NASIL YAPILIR?

İskit yağı, çeşitli bitkilerin karıştırılması ile elde edilen ve oldukça faydalı bir yağdır.

Karabiber yağı, mentol, kapsaisin, okaliptüs yağı, ozon yağı, çörek otu yağı, kekik yağı, zeytin yağı, ardıç yağı, nane yağı, antphlogistine özleri kullanılarak elde edilmektedir.

Doğadan toplanan farklı bitkilerin özleri kullanılarak teker teker yağları çıkarılmakta ve yağı çıkarılan tüm bitkilerin birbirine karıştırılması ile yapılmaktadır.

İSKİT YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

İskit yağının en bilinen özelliği ağrı kesici olmasıdır. Özellikle de spor yaparken yaşanan kas zedelenmelerine bağlı ağrıları gidermekte etkilidir. İskit yağının bilinen başlıca faydaları şu şekildedir:

Ağız bölgesinde meydana gelen uçuklara sürüldüğünde tedavi edici bir etkisi bulunmaktadır.

Kış aylarında meydana gelebilen soğuk algınlıklarına ve solunum yolu rahatsızlıklarına karşı da kullanılmaktadır.

Vücutta oluşan kaşıntıları geçirmek için etkilidir.

Meydana gelen tutulmalardan sonra hareket edebilmeyi kolaylaştırıcı bir etkiye sahiptir.

Hemoroid ağrılarını geçirici bir özeliği de bulunmaktadır.

Kulak ağrıları içinde oldukça hızlı bir şekilde ağrı kestiği söylenebilir.

Ağızda oluşan yaraları iyileştirici bir özelliği bulunur.

Diş eti bakımı için kullanılmakta olan bir yağdır.

Ellerde oluşan siğillerin üzerine düzenli bir şekilde sürülerek uygulandığı takdirde tedavi edici bir özelliği bulunur.

Kireçlenme kaynaklı olarak meydana gelebilen ağrıları giderici bir özelliği vardır.

Burkulma sonrasında uygulanan bölgeyi rahatlatır.

Boyun tutulmalarına karşı kullanıldığı takdirde iyileştirici bir etkisi vardır.

Kan dolaşımını düzenleyici etkisi bulunmaktadır.

İSKİT YAĞI NASIL KULLANILIR?

İskit yağı, genel olarak ağrı kesici özelliği nedeniyle kullanılan bir yağ olduğu için ağrılı bölgelerin üzerine masaj yaparak uygulanmaktadır.

Ağızda meydana gelen yaraların üzerine sürülerek uygulanabilir.

Diş eti bakımı için faydalı olan iskit yağını, diş etlerine sürerek daha sağlıklı olmasını sağlayabilirsiniz.