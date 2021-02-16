Islak maske korumuyor

Nemlenen veya ıslanan maskelerin koruyuculuğunu kaybettiğini belirten Prof. Dr. Ahmet Akçay, ayrıca ıslak maske nedeniyle ciltte temasa bağlı egzama ve kurdeşen oluşabileceği uyarısında bulundu.

Alerji ve Astım Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, doğru maske seçimi, maske alerjisi ve kış aylarında maske kullanımına ilişkin bilgi verdi.

Özellikle yağmurlu ve kar yağışlı havalarda maske kullanımı konusunda dikkat edilmesi gereken en önemli konunun maskelerin ıslanması olduğuna işaret eden Akçay, "Nemlenen veya ıslanan maskeler, koruyuculuğunu tamamen kaybeder." dedi.

"3 SAATTE BİR DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKİYOR"

Yağışsız havalarda ise uzun süreli kullanımda maskelerin nefesimizle nemlendiğini ve koruyuculuğunu kaybetmesinin yanı sıra nemlenen maskelerle ciltte temasa bağlı egzama ve kurdeşen oluşabileceğini ifade eden Akçay, "Bu sebeplerden dolayı ıslanan veya nemlenen maskenin yeni takılmış olsa bile hemen değiştirilmesi, yağışsız havalarda ise maskenin en fazla 3 saatte bir değiştirilmesi gerekmektedir." şeklinde konuştu.

Maskeler üretilirken kullanılan bazı kimyasalların özellikle alerjisi olan hassas çocuklarda deri döküntülerine, kaşıntıya ve kızarıklığa neden olabileceğine dikkat çeken Akçay, maske alerjisinin önüne geçmek için temasa bağlı alerji riski düşük, lateks, paraben, naylon, klor gibi maddeler içermeyen, TSE onaylı cerrahi maskelerin tercih edilebileceğini belirtti.

Alınacak maskelerin Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi'nde kayıtlı olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan Akçay, koruma açısından 3 katmanında da meltblown içeren maskelerin tercih edilebileceğini ifade etti.