Haberler

Sağlık Haberleri

İşlenmiş et Alzheimer riskini artırıyor

İşlenmiş et Alzheimer riskini artırıyor

500 bin katılımcı ile gerçekleştirilen yeni bir araştırmada, her gün işlenmiş et tüketenlerde Alzheimer riskinin yüzde 44 arttığı gözlemlenirken, normal et tüketiminin ise riski düşürdüğü bulundu.