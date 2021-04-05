İşlenmiş et Alzheimer riskini artırıyor

500 bin katılımcı ile gerçekleştirilen yeni bir araştırmada, her gün işlenmiş et tüketenlerde Alzheimer riskinin yüzde 44 arttığı gözlemlenirken, normal et tüketiminin ise riski düşürdüğü bulundu.

İngiltere'de 500 bin katılımcı ile yapılan Alzheimer araştırması, işlenmiş etlerin etkisine dikkat çekti. Alzheimer hastalığının, çoğunlukla sigara içen, hareketsiz kalan ve abur cubur tüketen kilolu erkeklerde daha yaygın olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, geniş yankı uyandıran araştırmanın sonuçlarını değerlendirdi.

Araştırmanın, Alzheimerla ilgili dünyada yapılmış en kapsamlı araştırma olduğunu ifade eden Onultan, çalışmada hiç et yemeyenler ve her gün et yiyenler şeklinde 6 gruba ayrılan kişilerin 8 yıl boyunca takip edildiğini belirterek, "İşlenmiş gıdaların ve işlenmiş etin Alzheimer riskini yüzde 44 artırdığı, işlenmemiş etin ise yüzde 19 azalttığı tespit edilmiş. Bu çalışma sonunda insanlar hem grup olarak takip edilmiş hem de bireysel olarak geri bildirimler de bulunmuşlar” dedi.

BÜTÜN ORGANLARI ETKİLİYOR

İşlenmiş etin günde yaklaşık bir salama denk gelen 25 gramdan fazla tüketildiğinde Alzheimer’ı yüzde 44 artırdığına dikkat çeken Onultan, çalışmaya göre günde 50 gr işlenmemiş et tüketiminde ise Alzheimer riskinin yüzde 19 azaldığını belirtti. İşlenmiş gıdaların içindeki katkı maddelerinin vücutta inflamasyon denilen mikro ödemi ortaya çıkardığını ifade eden Onultan, "Bunlar vücudun bütün organlarını etkilediği gibi beyni de etkiliyor. Beyin içinde birikim halinde oluşan plaklar var. İnflamasyon dediğimiz süreci bu plakların oluşumunu hızlandırıyor” şeklinde konuştu.

Alzheimer hastalığının sigara içen, hareketsiz olan ve abur cubur atıştıran kilolu erkeklerde daha yaygın olduğunu vurgulayan Onultan, sosis, salam, pastırma ve kurutulmuş et gibi gıdalar ya da katkı maddesiyle raf ömrü uzatılan gıdaların, Alzheimer hastalığını tetiklediğini ayrıca sadece sağlıksız gıda almak değil, sağlıklı gıda yememenin de Alzheimer riskini artırdığını söyledi.

Alzheimer’dan uzak durmak için beynin ihtiyaç duyduğu sağlıklı gıdaların düzenli olarak tüketilmesi gerektiğini ifade eden Onultan, "Kardiyologların kalp için önerdiği gıdaların hepsi beyin için de önemli. Akdeniz diyeti ve tam tahıllı gıdalar sağlığımız için çok önemli. Beyaz un, şeker ve şekerlendirilmiş gıdalardan uzak durmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

"MÜMKÜN OLDUĞUNCA ORGANİK BESLENİLMELİ"

Alzheimer’ın genetik mutasyonlara bağlı olan kısmının yüzde 1 olduğunu belirten Onultan, dünyada 50 milyon Alzheimer hastası olduğunu ve her sene bu sayının arttığını söyledi. Her yıl 10 milyon yeni demas hastası tespit edildiğini ifade eden Onultan, bu hastaların yüzde 70’inin Alzheimer, yüzde 20 ile 25’inin ise vasküler demans denilen damar sertliği ve tıkanıklığına bağlı hastalıklar olduğunu söyledi.

Mümkün olduğu kadar organik gıda, GDO’lu olmayan ürünler ve içinde koruyucu maddeler olmayan raf ömrü uzatılmamış ürünlerin tüketiilmesi gerektiğini öneren Onultan, "Aksi taktirde Alzheimer hastalığına yakalanma riskimiz yükseliyor. Yaşam ve yeme tarzı değiştirilerek bu hastalıktaki sayı, 3’te 1 oranına düşürülebilir. 2050 yılında ABD’de yaklaşık 15 milyon Alzheimer hastasının olacağı varsayılıyor. Ciddi bir iş kaybı ve ekonomik yük olacağı belirtiliyor. Tedbirler koruyucu hekimlik üzerinden gidiyor. Tedbirlerin başında ise gıdamızı ve yaşam tarzımızı değiştirmek geliyor." ifadelerini kullandı.