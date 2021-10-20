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    Ispanak ile benzeşen zehirli güzel avrat otu nasıl fark edilir

    Ispanağa benzeyen atropa belladona, yani güzel avrat otu nedeniyle yaşanan zehirlenmeler sonrası, iki bitki arasındaki farkları pazarcılar anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2021 - 23:35
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    Ispanak ile benzeşen zehirli güzel avrat otu nasıl fark edilir

    Yurt genelinde ıspanağa karışan güzel avrat otunu yiyen 10 kişi zehirlenerek hastanelik oldu. Ispanak almaya çekinen vatandaşları ikna etmek için pazarcılar, güzel avrat otu ile ıspana arasındaki farkı anlattı.

    ÖNCE YABANCI OTLAR TEMİZLENMELİ

    Show Haber'den Pınar Tatlıbaş Özkök'ün haberine göre; güzel avrat otu, ıspanağın arasında karışıyor, vatandaşların bu yabancı otu temizlemesi ve tüketmemesi gerekiyor.

    Ispanağa benzeyen zehirli güzel avrat otu nasıl fark edilir - Video

    KÖKLERİNDEN FARK EDİLİYOR

    Giresun Sağlık İl Müdürü Muhammet Bulut, ıspanak ile güzel avrat otunun köklerinden ayrılabileceğini söyledi. Uzmanlar vatandaşlara 'Ispanağı pembemsi kökü ile alın' uyarısında bulundu.

    Ispanak ile benzeşen zehirli güzel avrat otu nasıl fark edilir #1

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