Ispanak ile benzeşen zehirli güzel avrat otu nasıl fark edilir

Ispanak ile benzeşen zehirli güzel avrat otu nasıl fark edilir

Ispanağa benzeyen atropa belladona, yani güzel avrat otu nedeniyle yaşanan zehirlenmeler sonrası, iki bitki arasındaki farkları pazarcılar anlattı.

Yurt genelinde ıspanağa karışan güzel avrat otunu yiyen 10 kişi zehirlenerek hastanelik oldu. Ispanak almaya çekinen vatandaşları ikna etmek için pazarcılar, güzel avrat otu ile ıspana arasındaki farkı anlattı.

ÖNCE YABANCI OTLAR TEMİZLENMELİ

Show Haber'den Pınar Tatlıbaş Özkök'ün haberine göre; güzel avrat otu, ıspanağın arasında karışıyor, vatandaşların bu yabancı otu temizlemesi ve tüketmemesi gerekiyor.

Ispanağa benzeyen zehirli güzel avrat otu nasıl fark edilir - Video

KÖKLERİNDEN FARK EDİLİYOR

Giresun Sağlık İl Müdürü Muhammet Bulut, ıspanak ile güzel avrat otunun köklerinden ayrılabileceğini söyledi. Uzmanlar vatandaşlara 'Ispanağı pembemsi kökü ile alın' uyarısında bulundu.