İspanya, kapalı alanlarda maskeyi çıkartıyor

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kapalı alanlarda kaldırılan maske zorunluluğunun yarından itibaren geçerli olacağı bildirildi.

İspanya’da koronavirüs ile mücadele kapsamında çalışmalar devam ederken, kapalı alanlarda devam eden maske zorunluluğuna ilişkin yetkililerden yeni açıklamalar geldi.

Salgının seyrini dikkate alınarak kapalı alanlarda da maske kullanma zorunluluğunun kaldırıldığı açıklandı.

İHA’nın haberine göre; yarından itibaren yürürlüğe girecek uygulama ile kapalı alanlarda maske takmak zorunlu olmayacak.

Maske kullanımının devam edeceği alanlar

Açıklamada, bazı alanlarda maske kullanımının devam edeceği vurgulandı. Hastaneler, sağlık ocakları, huzurevleri, eczaneler ve toplu taşıma araçlarında maske kullanımı devam edecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan İspanya Sağlık Bakanı Carolina Darias, şu ifadeleri kullandı:

“Hastaneye kaldırılan bir kişi odasının dışında ortak bir alandayken, savunmasız insanları korumak için maske takmaya devam etmek zorunda kalacak."





Darias, huzurevleri ve sosyal konutlarda yaşayanların maske takmak zorunda olmadığını, ancak dışarıdan gelen herkesin virüs taşıma tehlikesi göz önünde bulundurularak maske takması gerektiğini dile getirdi.

Okullarda maske zorunluluğu kaldırıldı

PCR testi pozitif çıkan kişilerin de evlerinde aileleri var ise karantina süresince maske takması zorunlu olurken, yarın itibarıyla okullarda, enstitülerde ve diğer eğitim merkezlerinde hiçbir koşulda zorunlu olmayacak.

Bakanlıktan sorumlu kullanım çağrısı

Ülkede maske kullanma zorunluluğu kaldırılırken, salgının kontrol altına alınması amacıyla Sağlık Bakanlığı sorumlu kullanım çağrısında bulundu. İş yerlerinde, havalandırmanın iyi olmadığı, sosyal mesafenin korunamadığı yerlerde maske takılmasının önemli olduğu ifade edildi.