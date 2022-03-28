İspanya, koronavirüsü grip olarak değerlendirecek

Ülkedeki Sağlık Bakanlığı, yeni karar doğrultusunda atılacak adımları sıraladı.

Dünya genelinde 482 milyondan fazla vaka ve 6 milyonun üzerinde ölüme yol açan koronavirüs salgınıyla mücadele konusunda İspanya, takınacağı tavrı açıkladı.

İspanya Sağlık Bakanlığı, ikinci yılını geride bırakan koronavirüs salgınına grip muamelesi yapma kararı aldı. Bu doğrultuda temel önlemler kaldırıldı.

KARANTİNA KAPSAMINDAN ÇIKAN VAKALAR

Kamu Sağlığı Kontrol ve Gözetim Stratejisi Komisyonu'nun aldığı ve bugünden itibaren yürürlüğe giren kararlar gereği, koronavirüste hafif veya asemptomatik vakalar bundan böyle zorunlu karantina kapsamından çıktı.

Karantina kararı, sağlık merkezleri, yaşlı bakımevleri veya cezaevleri gibi kırılgan ve stratejik işlerde çalışanlar için geçerli olmaya devam etse de diğer tüm iş kollarında insanlar koronavirüs olsa da gündelik hayatlarına devam edecek.

AĞIR GRİP VAKALARINDA OLDUĞU GİBİ...

Kırılgan iş kollarında çalışanlarda koronavirüs çıkan personel, 5 gün ev karantinasında kalmayı sürdürecek.

Koronavirüs testleri pozitif çıkanlarda belirtilerin "orta" veya "yüksek" seviyede olması durumunda ise ağır grip vakalarında olduğu gibi aile doktorlarınca verilecek raporlara göre ev istirahati uygulanacak.

YAŞLILAR VE KRONİK HASTALARA ODAKLANACAKLAR

Yeni kararlarla koronavirüsün görüldüğü kişilerin temas gruplarıyla bağlantılarının izlenmesi de tamamen kaldırılıyor.

Koronavirüsün salgın aşamasının atlatıldığına kanaat getiren İspanyol sağlık uzmanları, bundan böyle koronavirüste sadece hastanede tedavi görenlere ve kırılgan grupta (yaşlılar ve kronik hastalar) olanlara odaklanılacağını açıkladı.

MASKE ZORUNLULUĞUNUN DEVAM ETTİĞİ YERLER

Ülkede 24 Aralık 2021'de bir kez daha getirilen açık alanda maske takma zorunluluğu 10 Şubat'tan itibaren kaldırılmıştı.

Restoran, bar, disko gibi yerlerde iç mekanlarda maske kullanımı serbest olsa da iş yerlerinde, toplu ulaşımda, hastanelerde, yaşlı bakımevlerinde halen maske kullanma zorunluluğu devam ediyor.

İSPANYA'DA KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Salgının başından bu yana 11 milyon 451 bin 676 vakanın tespit edildiği İspanya'da, 102 bin 392 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, son 14 günde 181 bin 307 vaka tespit edildiğini, her 100 bin kişide çıkan ortalama koronavirüs vakasının 386 olduğunu ve son 7 günde 182 kişinin öldüğü bilgisini verdi.