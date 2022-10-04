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    İspanya'da ilk, Avrupa'da ikinci vaka: İnsanda kuş gribi tespit edildi

    Guadalajara’da bulunan bir tavuk çiftliğinde, çalışanlardan birinin kuş gribine yakalandığı bildirildi. Vakanın Avrupa’da ikinci, İspanya’da ise ilk olduğu belirtildi.
    • 04.10.2022 - 14:45
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 15:50
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    İspanya'da ilk, Avrupa'da ikinci vaka: İnsanda kuş gribi tespit edildi

    İspanya'nın Guadalajara kentinde tavuk çiftliğinde çalışan kişide, 27 Eylül'de kuş gribi tespit edildi.

    Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve İspanya Sağlık Bakanlığı Uyarılar ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi tarafından, tavuk çiftliği çalışanlarından birinin kuş gribi olduğu bildirildi.

    Karantinaya alınan ve asemptomatik kalan hastanın, kısa sürede "negatife geçtiğini" açıkladı. İspanya Sağlık Bakanlığı yetkilileri, hastanın çok düşük viral yük ile pozitif çıktığını ve belirtilerin olmadığı bilgisini verdi.

    İlk vaka İngiltere’de görülmüştü

    AA’nın haberine göre; kuş gribinin Avrupa'da ikinci, İspanya'da ise ilk kez insanda görüldüğü belirtildi. İlk vaka Aralık 2021'de İngiltere'de kaydedilmişti.

    İspanya da ilk, Avrupa da ikinci vaka: İnsanda kuş gribi tespit edildi #1

    2003’ten beri hastaların yüzce 52’si hayatını kaybetti

    "H5N1" olarak adlandırılan kuş gribi, ilk olarak 1990'ların sonlarında Çin'de tespit edilmiş ve 1997'de Hong Kong'da virüs bulaşan 18 kişiden 6'sı ölünce insanların bu virüsü yayabileceği ve ciddi sonuçları olabileceği araştırmacılar tarafından duyurulmuştu.

    DSÖ'nün verilerine göre, 2003'ten bu yana kuş gribi tespit edilen 864 kişiden 456'sı (yüzde 52'si) hayatını kaybetti.


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