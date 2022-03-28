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    İsrail Başbakanı Naftali Bennett, koronavirüse yakalandı

    Dün Kudüs'te ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya gelen Başbakan Naftali Bennett’in, koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
    • İHA
    • 28.03.2022 - 13:06
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 13:13
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    İsrail Başbakanı Naftali Bennett, koronavirüse yakalandı

    İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in koronavirüs testi pozitif çıktı. Bennett’in ofisinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, izolasyon sürecini evinde geçirdiği belirtildi.

    Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, dün Kudüs'te bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın da test yaptıracağını belirtti.

    “BLINKEN YAKIN TEMASLI OLARAK KABUL EDİLDİ”

    Açıklamada, “İsrail Başbakanı Bennett’in pozitif test sonucunu öğrendikten sonra, Dışişleri Bakanı Blinken yakın temaslı olarak kabul edildi. Blinken, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) maske kullanma ve uygun testlerden de geçme dahil tüm sürecini takip edecek.” ifadelerine yer verildi.

    İsrail Başbakanı Naftali Bennett, koronavirüse yakalandı #1


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