İsrail'de koronavirüs vakaları, rekor seviyelere ulaştı

Son 24 saatte 43 bin 815 vaka kayıtlara geçti. Vakalar, yılbaşından bu yana 10 kattan fazla artış gösterdi.

Koronavirüs vakaları, İsrail'de artmaya devam ediyor.

Son günlerde vakalardaki artışın nedeni olarak Omicron varyantı gösteriliyor.

43 BİN 815 VAKA

İsrail Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen 43 bin 815 vaka sayısıyla koronavirüs salgınında yeni rekor seviye görüldü.

10 KATTAN FAZLA ARTIŞ

Omicron varyantının etkisindeki ülkede vaka sayıları, yılbaşından bu yana 10 kattan fazla artmış oldu.

Ülkede Eylül 2021'den bu yana en yüksek vaka sayısının kaydedildiği 2 Ocak'ta 4 bin 197 yeni vaka tespit edilmişti.