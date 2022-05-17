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    İsrail'de, ülkeye girişlerde koronavirüs test uygulaması kaldırılıyor

    Koronavirüs nedeniyle ülkeye girişlerde istenen koronavirüs test uygulamasının, 20 Mayıs’tan itibaren kaldırılacağı açıklandı.
    • 17.05.2022 - 15:43
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 16:31
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    İsrail'de, ülkeye girişlerde koronavirüs test uygulaması kaldırılıyor

    İsrail’de koronavirüs ile mücadele kapsamında çalışmalar devam ederken, Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz’dan ülkeye girişle alakalı yeni bir açıklama geldi.

    Bakan Horowitz tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkeye girişlerde zorunlu kılınsan koronavirüs test uygulamasının kaldırılacağı belirtildi.

    AA’nın haberine göre; söz konusu uygulama 20 Mayıs’tan itibaren son bulacak.

    Uçuşlarda maske takma zorunluluğu kaldırılıyor

    Horowitz, uluslararası uçuşlarda maske takılması zorunluluğunun da 23 Mayıs'tan itibaren kaldırılacağını belirtti.

    İsrail, hastane, uçak, yaşlı bakımevi gibi yerler haricinde maske takılması zorunluluğunu nisan ayında kaldırmıştı

    İsrail de, ülkeye girişlerde koronavirüs test uygulaması kaldırılıyor #1


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