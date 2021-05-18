İştah kapatıyor, yağları yakıyor: Mate çayının faydaları nelerdir?

İştah kapatıcı ve form düzenleyici özelliği ile bilinen mate çayı nedir, faydaları nelerdir ve nasıl demlenir? İşte tüm detaylar..

Mate, Güney Amerika’da yetiştirilen ve küçük bir ağaç olan “Yerba Mate” yapraklarından elde edilir. Özellikle kilo vermede sıklıkla kullanılır, bedenin form kazanması ve kilo kontrolü sağlanması için idealdir.

Avrupada “yerlilerin yeşil altını” olarak isimlendirilen bu bitki çay Arjantin çayı olarak de bilinmektedir.

Mate yaprağında A, C, E, B1, B2, B3 ve B5 vitaminleri ile klorofil, kalsiyum, manganez, demir, selenyum, potasyum, magnezyum, fosfor ve protein yapı taşı olan 15 farklı aminoasit türü bulunmaktadır.

Peki mate çayının faydaları nelerdir, nasıl demlenir? İşte mate çayı hakkında merak edilenler..

MATE ÇAYI NEDİR?

Güney Amerika’da çok popüler olan yerba mate, Paraguay çayı olarak da bilinir ve hem antioksidanlar hem de vitamin bakımından oldukça zengindir.

Mate çayı, kolesterolü düşürme, yağ yakma ve iştah azaltma gibi etkilere sahiptir.

Arjantin başta olmak olmak üzere, Paraguay, Bolivya, Uruguay ve Brezilya gibi ülkelerin yer aldığı Güney Amerika coğrafyasında sıklıkla tüketilen, geleneksel ve sıcak bir içecektir.

Kahveye benzeyen acımsı bir tadı vardır.

MATE ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Mate çayı antioksidan bakımından çok zengindir; yeşil çaya göre yaklaşık % 90 daha fazla antioksidan bulunur. Mate önemli bağışıklık arttırıcı özelliklere sahiptir.

Yaşlanma belirtilerini yavaşlatabilir, kanı detoksifiye edebilir ve birçok kanser türünü önleyebilir. Mate çayı ayrıca, stres ve uykusuzluğun azaltılmasına yardımcı olur.

Güney Amerika’nın yerli halkları uzun süredir mate çayını sindirim rahatsızlıklarına karşı geleneksel bir bitkisel ilaç olarak kullanmaktadır.

Mate, safra ve diğer mide asitlerinin artan üretimini uyararak sindirime ve ağız kokusuna katkıda bulunabilecek mide bakterilerini azaltmaya yardımcı olur.

Mate çayında bulunan antioksidanlar ve amino asitler, yağ ve kolesterolün kan dolaşımınızdan kolayca geçmesine yardımcı olur, böylece arter duvarlarında birikmezler.

Mate çayı ayrıca arteriyosklerozun (arterlerin sertleşmesi) önlenmesine yardımcı olur, kalp krizi veya inmeye neden olabilecek kan pıhtılarını önler.

Mate çayı, bünyesinde barındırdığı fitokimyasallar sayesinde kalp ve damar hastalıklarını önlemektedir. Ayrıca A, C ve E gibi vitaminler ile kalsiyum, demir ve manganez gibi minerallere de sahiptir ve romatizmadan kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu özellikleri bulunmaktadır.

Mate, metabolizmanın çalışmasını kolaylaştıran, uyarıcı ve enerji verici bir bitkidir. İştahınızı keserek sindirim sisteminizi rahatlatır. İdrar söktürücü fonksiyonu vardır.

İçerdiği kafein ve klorojenik asit sayesinde uyarır ve zihinsel ve fiziksel yönden yorgunluğu alır.

Araştırmalar, mate çayının diyabetli bireylerde kan şekerini düşürebileceğini göstermiştir.

Mate bitkisinin kanserli hücrelerin gelişimini, gırtlak ve mesane kanserini yavaşlattığı bilimsel araştırmalar tarafından ortaya konmuştur.

MATE ÇAYI TARİFİ

Kurutulmuş ve minik yapraklar haline getirilmiş mate bitkisi, demleme usulüyle hazırlanır. Hafif acımsı tadı olan mate çayı hazırlanışı için; 1 fincan kaynamış suya, 1 tutam mate çayı ilave edilir. Birkaç dakika demlenir ve süzülerek içilir. Arzuya göre çubuk tarçın eklenerek içilebilir.