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    İstanbul'da 2 arkadaş, obezite ameliyatı oldu

    Aynı anda obezite ameliyatı olmaya karar veren 2 yakın arkadaş, bu süreçte aynı odada kalarak birbirlerine hem destek hem refakatçi oldu. 2 kadın, ameliyat sonrasında 25 kilo verdi.
    • 11.05.2022 - 10:24
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 10:57
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    İstanbul'da 2 arkadaş, obezite ameliyatı oldu

    İstanbul’da, bankada çalışan 2 yakın arkadaş, aynı hastanede oldukları obezite ameliyatı ile gündeme geldi.

    45 yaşlarında olan Nurdan Şentürk ve Ayça Bazan, peş peşe obezite ameliyatı oldu. Sağlıklarına kavuşan arkadaşlar, ameliyatları sonrası 100 günde 25 kilo verdi. Arkadaşlar bu süreçte, hastanede aynı odada kalarak birbirlerinin refakatçisi de oldu.

    DHA’nın haberine göre; ameliyat olmadan önce istedikleri her şeyi yiyebilirken ameliyatın hemen sonrasında sadece sıvı gıdalarla beslenmenin ilk aşamada zor olduğunu dile getiren Ayça Bazan, arkadaşı Nurdan Şentürk ile ameliyat olmanın kendisine güç verdiğini ve yaşanabilecek tüm zorluklara birlikte daha güçlü göğüs gerebildiklerini de vurguladı.

    “Birlikte hayaller kurduk”

    Ameliyat öncesi çok araştırma yaptıklarını ve hekimleri Prof. Dr. Cüneyt Kayaalp’ın da kendilerine ameliyata dair tüm süreçler hakkında ayrıntılı bilgi verdiğini de belirten Ayça Bazan, şu ifadeleri kullandı:

    “Taburcu olduktan sonra da Nurdan ile her gün birbirimizi üç dört defa aradık. Gün içinde neler yediğimizi birbirimizle paylaştık. İlerleyen günler için birlikte hayaller kurduk. Zayıfladığımızda neler giyeceğimizden, nerelere gideceğimize dek konuşup, planlar yaptık.”

    İstanbul da 2 arkadaş, obezite ameliyatı oldu #1

    “Yıllar sonra kesintisiz uyumaya başladım”

    Nurdan Şentürk, ameliyat öncesi tereddütleri olduğunu ancak hekimleriyle uzun sohbetler sonrası ikna olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

    “Anlatılan hiçbir sıkıntıyı yaşamadık. Obeziteden kaynaklı yaşadığım insülin direnci, karaciğer yağlanması, tip-2 diyabet ve eklemlerde yaşadığım sorunlarım da ortadan kalktı. Uyku problemleri yaşıyordum. Yıllar sonra kesintisiz uyumaya başladım.

    “İkinci kez dünyaya geldim”

    Efor gerektiren işleri yaparken zorlanıyordum, nefes nefese kalıyordum. Ameliyat sonrası bu sorunlarımın hiçbiri kalmadı. Benzetme yerindeyse ikinci kez dünyaya geldim, yeni bir hayata başladım. Obezite sorunu olan tüm insanlara işin ehli bir hekim tarafından ameliyat olmalarını şiddetle tavsiye ediyorum.”

    İstanbul da 2 arkadaş, obezite ameliyatı oldu #2

    “Ameliyat öncesi kiloların alınmaması için zihinsel değişiklikler yapmak gerekir”

    Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Kayaalp ise, obezitenin yalnızca cerrahi uygulanması gereken bir rahatsızlık olmadığını psikolojik bir yönünün de olduğuna işaret ederek obezite cerrahisi sonrası da ciddi bir psikolojik motivasyonun gerekli olduğunu belirterek, “Ameliyat sonrasında hızla kilo verilir ancak bunun kalıcı olması tekrar ameliyat öncesi kiloların alınmaması için zihinsel değişiklikler yapmak gerekir.” dedi.

    Prof. Dr. Cüneyt Kayaalp, bu değişikleri hayata geçirmek için en çok hekimin destek olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

    “Ameliyat sonrası yeme içme alışkanlıklarının ve günlük davranışların değiştirilmesi ve yeni yaşam tarzına ayak uydurmak için, hekimin yanı sıra aile, arkadaş ve iş çevresinden destek alınması da önemlidir. Ayça ve Nurdan Hanım hayal ettikleri kilolara ve yaşama kavuşmak için birlikte yola çıktılar. Hem birlikte ameliyat olmaya karar vererek birbirlerine güç verdiler hem de ameliyat sonrası birbirlerine verdikleri destek ve motivasyonla uzun dönemde de başarı elde edeceklerine inanıyorum.”

    İstanbul da 2 arkadaş, obezite ameliyatı oldu #3


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