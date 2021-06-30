Euro
10.3342
-0.61%
Dolar
8.6991
-0.4%
Altın
491.9
-0.54%
Borsa
1.369
-0.23%
Bitcoin
302.470
-1.64%
EXEN Coin
29.56
-4.95%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    İstanbul Harem Otogarı'nda koronavirüs aşılaması başladı

    Mobil aşı ekipleri, hızlı aşılama için harekete geçti. Vatandaşlar, uygulamadan memnun olduklarını söyledi.
    • AA
    • 30.06.2021 - 12:19
    • Güncelleme : 30.06.2021 - 13:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul Harem Otogarı'nda koronavirüs aşılaması başladı

    Koronavirüsle mücadele kapsamında yerinde aşı uygulamasına bir yenisi eklendi.

    Vatandaşların aşılanması için İstanbul Harem Otogarı'nda merkez kuruldu.

    Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğü mobil aşı ekipleri, otogarın girişinde aşı uygulama bölgesi oluşturdu. Bu kapsamda, anons yapılan otogarda, uygulamayla ilgili vatandaşlar bilgilendirilerek aşıya davet ediliyor.

    YERİNDE AŞI MEMNUNİYETİ

    Aşı olmak isteyen vatandaşlar, otogar çalışanları ve otobüs şoförleri onay formu düzenlenerek sisteme girişleri yapıldıktan sonra Sinovac ya da BioNTech aşılarından herhangi birini olabiliyor. Vatandaşlardan aşıdan sonra bir süre istirahat etmeleri isteniyor.

    İkinci doz aşısını otogarda yaptıran 58 yaşındaki Mesut Çakır, yerinde aşı uygulamasından memnun olduğunu belirtti.

    İstanbul Harem Otogarı nda koronavirüs aşılaması başladı #1

    "2 DAKİKADA AŞIMIZI OLDUK"

    Herkese aşı olmasını tavsiye eden Çakır, "Hastaneden randevu alacaktım. Gerek kalmadı. Böyle bir uygulama için teşekkür ederim." dedi.

    İlk doz aşısını olan 46 yaşındaki Alparslan Kılıç da "Anons geçtiler. Ben de hastaneye gitmeye vakit bulamamıştım. Güzel bir çalışma, hoşumuza gitti. Çok memnunum. İnsanların, 'aradık, ulaşamadık, nasıl yapacağız, şu gün işim var.' diyerek sonraya ertelemeleri vardır ama ayaküstü 2 dakikada aşımızı olduk." ifadelerini kullandı.

    İstanbul Harem Otogarı nda koronavirüs aşılaması başladı #2

    İstanbul Harem Otogarı nda koronavirüs aşılaması başladı #3

    İstanbul Harem Otogarı nda koronavirüs aşılaması başladı #4

    İstanbul Harem Otogarı nda koronavirüs aşılaması başladı #5

    İstanbul Harem Otogarı nda koronavirüs aşılaması başladı #6

    İstanbul Harem Otogarı nda koronavirüs aşılaması başladı #7

    İstanbul Harem Otogarı nda koronavirüs aşılaması başladı #8

    İstanbul Harem Otogarı nda koronavirüs aşılaması başladı #9

    İstanbul Harem Otogarı nda koronavirüs aşılaması başladı #10

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir