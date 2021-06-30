İstanbul Harem Otogarı'nda koronavirüs aşılaması başladı

Mobil aşı ekipleri, hızlı aşılama için harekete geçti. Vatandaşlar, uygulamadan memnun olduklarını söyledi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında yerinde aşı uygulamasına bir yenisi eklendi.

Vatandaşların aşılanması için İstanbul Harem Otogarı'nda merkez kuruldu.

Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğü mobil aşı ekipleri, otogarın girişinde aşı uygulama bölgesi oluşturdu. Bu kapsamda, anons yapılan otogarda, uygulamayla ilgili vatandaşlar bilgilendirilerek aşıya davet ediliyor.

YERİNDE AŞI MEMNUNİYETİ

Aşı olmak isteyen vatandaşlar, otogar çalışanları ve otobüs şoförleri onay formu düzenlenerek sisteme girişleri yapıldıktan sonra Sinovac ya da BioNTech aşılarından herhangi birini olabiliyor. Vatandaşlardan aşıdan sonra bir süre istirahat etmeleri isteniyor.